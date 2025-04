Câu đố Đường lên đỉnh Olympia khiến 4 nhà leo núi phải chào thua

(VTC News) -

Trong phần thi vượt chướng ngại vật tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia, thí sinh Thu Hương phải đối mặt với câu hỏi khó với nội dung như sau: "Sinh nhật của An là một ngày trong tháng 4. Ngày sinh của An là số mà hiệu giữa bình phương của nó với chính nó bằng 306. Hãy cho biết ngày, tháng sinh chính xác của An?".

Sau khi suy nghĩ, Thu Huơng không thể đưa ra đáp án, 3 thí sinh còn lại được dành quyền trả lời. Tuy nhiên, không thí sinh nào đưa ra được đáp án cho câu hỏi này.

Câu đố Đường lên đỉnh Olympia khiến 4 'nhà leo núi' chào thua.

Bạn hãy thử sức với câu đố này và xem mình thông minh tới đâu. Nếu tìm ra đáp án trong thời gian ngắn nhất, hãy kéo xuống bình luận để ghi lại và xem có bao nhiêu người cùng suy nghĩ như bạn.