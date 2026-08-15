(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay dần hồi phục ở sàn New York nhưng vẫn đang giảm mạnh ở sàn London - trở thành phiên thứ 4 liên tiếp lao dốc.

Giá cà phê Arabica tăng, Robusta tiếp tục giảm

Đóng cửa phiên giao dịch 14/8, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 45 USD (-1,23%) xuống 3.621 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá giảm 50 USD/tấn (-1,37%) còn 3.594 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá đều giảm từ 1,49% - 1,56%.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 5 US cent/pound (+1,5%) đạt mức 338,1 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 1,5 US cent/pound (+0,48%) lên 314,3 US cent/pound. Tuy nhiên, kỳ hạn giao tháng 3/2026, giá giảm nhẹ 0,05 US cent/pound (-0,02%) xuống 303,2 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay giảm 1,25-2 cent/pound.

Giá cà phê Arabica tăng, Robusta tiếp tục giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Nhận định giá cà phê

Theo trang tin Barchart, giá cà phê Arabica tăng do tiến độ thu hoạch chậm tại Brazil. Báo cáo của công ty Safras & Mercado cho thấy, tính đến ngày 12/8, vụ cà phê 2026-2027 của Brazil đã hoàn thành 90%, thấp hơn mức 97% cùng kỳ năm trước và mức trung bình 5 năm là 94%. Riêng vụ thu hoạch cà phê Arabica mới hoàn thành 86%, thấp hơn so với 95% cùng kỳ năm ngoái.Trong khi đó, theo một báo cáo được công bố hôm thứ Tư, vụ thu hoạch của các thành viên hợp tác xã Cooxupe đã hoàn thành 74,6% (tính đến ngày 7/8), thấp hơn mức 80,4% của năm ngoái.

Tiến độ thu hoạch chậm đồng nghĩa lượng cà phê mới chưa được đưa ra thị trường theo tốc độ của cùng kỳ năm trước.

Tại Colombia, hoạt động vận chuyển cà phê gặp trở ngại sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra hôm 10/8. Sạt lở tại các vùng núi trồng cà phê đã làm gián đoạn nhiều tuyến đường kết nối từ trang trại tới kho tập kết và cảng xuất khẩu.

Hoạt động xuất khẩu cà phê qua cảng Buenaventura, nơi xử lý khoảng 60-70% lượng cà phê xuất khẩu của Colombia, đã được nối lại song vẫn chưa ổn định và ở mức hạn chế.

Lượng cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE tiếp tục giảm, qua đó hỗ trợ giá. Theo số liệu ICE, tồn kho Arabica được chứng nhận giảm xuống 231.445 bao loại 60 kg trong ngày 14/6, mức thấp nhất trong khoảng 2,75 năm.

Ở chiều ngược lại, tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE tăng lên 4.537 lô, mức cao nhất trong khoảng 5 tháng, tạo thêm sức ép đối với giá Robusta.