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Xuất bản ngày 15/08/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 15/08/2026 08:00 AM

Đại sứ Poshitha Perera: Phật giáo thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka

(VTC News) -

Phật giáo là cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Sri Lanka.

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