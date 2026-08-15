Đại sứ Poshitha Perera: Phật giáo thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka

Tờ "Berita Harian" nhắc nhở đội tuyển Malaysia nên đặc biệt dè chừng chiến thuật xoay tua đội hình, "giăng bẫy" đối thủ của HLV Kim Sang-sik ở ASEAN Cup 2026.
Tình yêu của chàng trai gen Z về cảnh, người và văn hóa Việt Nam tràn ra trong từng bức ảnh, khung hình, khiến những người trẻ khác bừng lên niềm tự hào về đất nước.
Cuộc sống bận rộn cùng gánh nặng chi phí y tế đôi khi trở thành rào cản khiến nhiều người chưa thể chăm sóc cha mẹ một cách trọn vẹn.
Phật giáo là cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Sri Lanka.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những lo ngại về điều kiện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông.
Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 SJC và nhiều thương hiệu khác hôm nay 15/8/2026.
Trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển Indonesia kèm theo một số dư chấn, buộc cơ quan chức năng nước này phải ban hành cảnh báo sóng thần.
Thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8 Nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-28°C.
Trận mưa kỷ lục trút xuống tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã gây ngập lụt, mất điện diện rộng và buộc hơn 400.000 người phải sơ tán.
Sau khi phát hiện ung thư, vào 13 năm trước, nữ diễn viên được mệnh danh "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" này phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày.
Bangladesh nhận lời mời thay thế Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó có cơ hội đối đầu với Indonesia, Malaysia và Singapore tại bảng A Division 1.
Sáng nay 15/8, 326 thí sinh tại điểm Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ thi hai môn tự chọn, kết thúc kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026.
Dù nhóm ngành Sức khỏe được dự báo tăng điểm chuẩn, Dược học lại ghi nhận xu hướng giảm điểm tại nhiều trường năm 2026.
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