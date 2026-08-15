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Báo Malaysia cảnh báo đội nhà về chiến thuật 'giăng bẫy' của HLV Kim Sang-sik Tờ "Berita Harian" nhắc nhở đội tuyển Malaysia nên đặc biệt dè chừng chiến thuật xoay tua đội hình, "giăng bẫy" đối thủ của HLV Kim Sang-sik ở ASEAN Cup 2026.

Chàng trai xứ Quảng 'truyền nhiệt' yêu nước qua những khung hình đẹp về Việt Nam Tình yêu của chàng trai gen Z về cảnh, người và văn hóa Việt Nam tràn ra trong từng bức ảnh, khung hình, khiến những người trẻ khác bừng lên niềm tự hào về đất nước.

Cách người trẻ chuẩn bị 'quỹ an tâm' cho cha mẹ Cuộc sống bận rộn cùng gánh nặng chi phí y tế đôi khi trở thành rào cản khiến nhiều người chưa thể chăm sóc cha mẹ một cách trọn vẹn.

Đại sứ Poshitha Perera: Phật giáo thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka Phật giáo là cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Ông Trump bác bỏ lo ngại thủy thủ tàu sân bay Mỹ kiệt sức sau 250 ngày trên biển Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những lo ngại về điều kiện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 15/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 SJC và nhiều thương hiệu khác hôm nay 15/8/2026.

Động đất xảy ra ngoài khơi, Indonesia ban hành cảnh báo sóng thần Trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển Indonesia kèm theo một số dư chấn, buộc cơ quan chức năng nước này phải ban hành cảnh báo sóng thần.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8: Có lúc có mưa rào và dông Thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8 Nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-28°C.

Toàn cảnh mưa lớn kỷ lục ở Nhật Bản, đường phố chìm trong biển nước Trận mưa kỷ lục trút xuống tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã gây ngập lụt, mất điện diện rộng và buộc hơn 400.000 người phải sơ tán.

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' phải cắt dạ dày vì ung thư 13 năm trước giờ ra sao? Sau khi phát hiện ung thư, vào 13 năm trước, nữ diễn viên được mệnh danh "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" này phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày.

Bangladesh thay Ấn Độ dự FIFA ASEAN Cup 2026 Bangladesh nhận lời mời thay thế Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó có cơ hội đối đầu với Indonesia, Malaysia và Singapore tại bảng A Division 1.

Sáng nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang vào buổi thi cuối 2 môn tự chọn Sáng nay 15/8, 326 thí sinh tại điểm Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ thi hai môn tự chọn, kết thúc kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm chuẩn ngành Dược liên tục giảm: Ngành học này đang mất sức hút? Dù nhóm ngành Sức khỏe được dự báo tăng điểm chuẩn, Dược học lại ghi nhận xu hướng giảm điểm tại nhiều trường năm 2026.

Công nghệ 15/8: Trải nghiệm game retro trên iPhone với tay cầm 8BitDo FlipPad 8BitDo vừa ra mắt FlipPad, tay cầm USB-C giúp biến iPhone thành máy chơi game retro với thiết kế nhỏ gọn và nút bấm vật lý.