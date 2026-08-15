'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' phải cắt dạ dày vì ung thư 13 năm trước giờ ra sao?

(VTC News) -

Tào Dĩnh từng được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc”. Với ngoại hình nổi bật và thần thái duyên dáng, Tào Dĩnh được giao nhiều vai nữ chính trong loạt phim cổ trang đình đám. Người đẹp thành công trên màn ảnh nhưng về đời tư lại gặp không ít sóng gió.

Xuất thân từ nhân viên trang điểm

Tào Dĩnh sinh năm 1974 tại Bắc Kinh. Trước khi nổi tiếng, cô từng học múa và đàn. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô làm nghề trang điểm tại phim trường nhưng do ngoại hình xinh đẹp, có lần cô bị một đạo diễn nhầm là diễn viên. Tào Dĩnh phủ nhận và từ chối đóng phim vì không được đào tạo bài bản, nhưng nhờ sự động viên từ người trong nghề, cô quyết định thử sức và nhanh chóng bén duyên với điện ảnh.

Tào Dĩnh nổi đình đám với những vai cổ trang.

Năm 19 tuổi, cô tham gia bộ phim Túy quyền 2 và nhanh chóng nổi tiếng. Sau đó, người đẹp tiếp tục để lại dấu ấn qua các phim như Ô Long thiên tử, Huyện quan 9 tuổi, Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành, Văn Thành công chúa, Nữ luật sư xinh đẹp, Thiết tướng quân...

Trong đó, vai diễn trong phim Quan huyện 9 tuổi giúp cô được vinh danh tại giải Kim Ưng với danh hiệu “Nữ diễn viên được yêu thích nhất”.

Bên cạnh diễn xuất, Tào Dĩnh còn dẫn chương trình. Nhờ gương mặt khả ái, đôi mắt sáng và phong thái hoạt bát, sự nghiệp MC của cô phát triển nhanh chóng. Năm 2001, cô đứng đầu danh sách 10 MC nổi bật nhất.

“Mỹ nhân cổ trang” chiến đấu với ung thư

Sau khi kết hôn với nam diễn viên Vương Ban vào năm 2008, Tào Dĩnh bắt đầu dừng hoạt động nghệ thuật. Ba năm sau, cô sinh con trai. Kể từ đó, nữ diễn viên lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình.

Năm 2023, Tào Dĩnh phát hiện mắc ung thư dạ dày trong một lần đi khám sức khoẻ. Thông tin bạo bệnh khiến cô suy sụp.

Tào Dĩnh từng phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày.

Nữ diễn viên nhập viện, trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày. “Sau ca mổ, sức khỏe tôi rất yếu, không còn sức để giao tiếp. Tôi gặp khó khăn khi ăn uống, đi lại phải có người dìu đỡ. Thời điểm đó, mọi thứ thật khó khăn”, Tào Dĩnh từng tiết lộ.

Sau đó, bệnh tình của cô tiến triển tốt hơn. Tào Dĩnh trở lại với công việc, livestream bán hàng. Theo diễn viên, trải qua biến cố bệnh tình, cô biết trân trọng sức khỏe hơn.

Cuộc sống tuổi U60 của mỹ nhân cổ trang

Những năm qua, Tào Dĩnh thỉnh thoảng được mời làm MC và tham gia diễn vai phụ. Cô livestream bán hàng tăng thu nhập. Nhờ khả năng nói chuyện duyên dáng và kinh nghiệm làm MC, cô nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực thương mại điện tử. Việc chuyển hướng sang bán hàng trực tuyến giúp cô không chỉ có thu nhập ổn định mà còn duy trì hình ảnh trong lòng công chúng.

Sau biến cố sức khoẻ, Tào Dĩnh được nhận xét là trẻ trung hơn tuổi 52 với thân hình thon gọn. Năm 2025, nữ diễn viên gây chú ý khi tham gia show Chị đẹp đạp gió.

Trên mạng xã hội, ngôi sao U60 còn không ngại học nhảy popping, quay các video thể hiện vũ đạo, giúp con trai tấn công làng giải trí, người đã nổi tiếng khắp cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài khôi ngô, đôi mắt sáng và phong thái tự tin giống như một ngôi sao giải trí. Tào Dĩnh cũng khuyến khích con theo nghệ thuật, không ngăn con bước chân vào giới giải trí sớm.

Tào Dĩnh tham gia “Chị đẹp đạp gió” năm 2025.

Nhiều năm sau hôn nhân, Tào Dĩnh vẫn giữ được tình cảm mặn nồng bên ông xã Vương Ban. Anh từng chia sẻ về vợ trong một chương trình truyền hình rằng “Tào Dĩnh rất thông minh, đảm đang và chân thành”.

“Chỉ cần ăn món gì ngon ngoài hàng, về nhà cô ấy đều có thể nấu lại y hệt. Cô ấy là người phụ nữ của gia đình thực sự”, anh nói.