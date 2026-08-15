Báo Malaysia cảnh báo đội nhà về chiến thuật 'giăng bẫy' của HLV Kim Sang-sik

(VTC News) -

Trước thềm bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Việt Nam diễn ra ngày 16/8, báo Berita Harian của Malaysia cảnh báo đội tuyển nước này cần chú ý tới cách huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn nhân sự trước cuộc đối đầu giữa hai đội. Trong các trận đấu trước, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục xoay tua đội hình xuất phát.

“Sử dụng những đội hình xuất phát khác nhau là một trong những chiến lược chủ đạo của đội tuyển Việt Nam nhằm ‘giăng bẫy’ các đối thủ trong suốt hành trình tại ASEAN Cup 2026”, tờ báo Malaysia nhận định.

Bài báo dẫn lời HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam không sử dụng một bộ khung cố định cho mọi trận đấu. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn đội hình dựa trên đặc điểm của từng đối thủ và hoàn cảnh cụ thể.

Báo Malaysia cảnh báo đội nhà trước chiến thuật xoay tua đội hình của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

“Ngay từ đầu giải, chúng tôi đã biết rằng mình cần xây dựng những đội hình khác nhau cho từng trận đấu. Ở mỗi trận, chúng tôi phải lựa chọn đội hình phù hợp nhất với đối thủ cũng như tình huống cụ thể. Khi những cầu thủ mới gia nhập đội, họ cần hiểu cách phối hợp và làm việc trong một tập thể. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một môi trường cho phép mỗi cầu thủ phát huy hết khả năng của mình, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Theo báo Malaysia, những tiết lộ của HLV Kim Sang-sik là điều mà ban huấn luyện “Hổ Mã Lai” cần đặc biệt lưu tâm khi phân tích đội tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt đi tại Sân vận động Bóng đá Kuala Lumpur.

“Cách tiếp cận này dường như đã mang lại hiệu quả tích cực cho Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành ngôi nhất bảng A khi chỉ đánh rơi 2 điểm sau 4 trận, với thành tích 3 chiến thắng và 1 trận hòa”, tờ báo cảnh báo.

Tờ Berita Harian đánh giá Việt Nam bước vào bán kết với vị thế nhỉnh hơn. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik là đương kim vô địch và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình.

Đội tuyển Việt Nam đang hướng tới mục tiêu góp mặt ở chung kết ASEAN Cup lần thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik đứng trước cơ hội trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp Việt Nam vô địch giải đấu hai kỳ liên tiếp.

Ở ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đăng quang sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 qua hai lượt trận chung kết. Hai năm sau, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Theo lịch thi đấu, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách tại sân của đối thủ ở trận lượt về ba ngày sau đó.