Giá cà phê hôm nay 14/8: Robusta và Arabica đồng loạt giảm mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay Robusta và Arabica đồng loạt giảm mạnh

Đóng cửa phiên giao dịch 13/8, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm mạnh 103 USD (-2,73%) còn 3.666 USD/tấn. Giá cà phê hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 108 USD/tấn (-2,88%) xuống 3.644 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay giảm từ 2,52% - 2,76%.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 cũng giảm 7 US cent/pound (-2,06%) xuống 333,1 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 7,15 US cent/pound (-2,23%) xuống còn 312,8 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 5,6 - 6,8 cent/pound.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm trên các sàn quốc tế. (Ảnh: Shutterstock)

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê Arabica trên sàn New York giảm trong phiên thứ Năm, rời xa mức cao nhất trong một tháng được thiết lập hôm thứ Ba sau trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu cà phê của nước này, quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn thứ hai thế giới.Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu cà phê của Colombia qua cảng Buenaventura đang được nối lại.

Theo một báo cáo của Bloomberg, người đứng đầu Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Colombia, cho biết nước này đã khôi phục một phần hoạt động xuất khẩu cà phê qua cảng Buenaventura, cảng xử lý phần lớn lượng cà phê xuất khẩu của Colombia. Dù vậy, hoạt động vận chuyển qua cảng vẫn diễn ra gián đoạn và ở mức hạn chế. Theo các nhà xuất khẩu, trận động đất không gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở chế biến và xay xát cà phê.

Ở một diễn biến khác, tồn kho giảm tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá cà phê Arabica. Lượng cà phê Arabica được chứng nhận lưu kho trên sàn ICE giảm xuống 236.430 bao tính đến ngày 13/8, mức thấp nhất trong 2,75 năm.Trái lại, tồn kho Robusta tăng đang gây sức ép lên giá cà phê Robusta. Lượng Robusta tồn kho trên sàn ICE tăng lên 4.514 lô tính đến ngày 13/8, mức cao nhất trong 5 tháng.

Ngoài ra, giá cà phê cũng chịu tác động bởi xuất khẩu gia tăng tại Brazil và Việt Nam.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 7 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 2,67 triệu bao loại 60 kg.

Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica giảm 8,9%, xuống còn 1,82 triệu bao, trong khi xuất khẩu cà phê Robusta tăng mạnh 84,4%, lên 851.235 bao. Tổng xuất khẩu cà phê của Brazil, bao gồm cả cà phê hòa tan và cà phê rang, tăng 9,9% lên 3,03 triệu bao.

Tại Việt Nam, theo liệu của Cục Thống kê, Việt Nam đã xuất khẩu 1,31 triệu tấn cà phê trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu xuất khẩu cà phê trong giai đoạn này giảm 11,2%, xuống còn 5,45 tỷ USD. Trong tháng 7, Việt Nam xuất khẩu 396.000 tấn cà phê, tăng mạnh 287% so với cùng kỳ năm trước.