Bangladesh thay Ấn Độ dự FIFA ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Theo Daily Star, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) mời Bangladesh thay thế Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tổ chức tại Indonesia. Ủy ban Đội tuyển Quốc gia (NTC) thuộc Liên đoàn Bóng đá Bangladesh (BFF) đã họp bàn về vấn đề này và nhận lời mời.

“Chúng tôi nhất trí lựa chọn tham dự FIFA ASEAN Cup như một phần trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Bangladesh cho Giải Vô địch Bóng đá Nam Á (SAFF) sắp tới, bởi Bangladesh sẽ có cơ hội đối đầu với những đối thủ mạnh hơn.

Ngoài ra, Bangladesh sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ tham dự, trong khi nước chủ nhà sẽ chi trả chi phí ăn ở và vé máy bay. Vì vậy, đây là phương án tốt hơn đối với chúng tôi so với việc tổ chức một giải tứ hùng tại Dhaka”, thành viên NTC đồng thời là thành viên Ban chấp hành BFF, ông Sayed Hasan Kanon, cho biết.

Bangladesh là đội thay thế Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Daily Sun)

Ông Kanon xác nhận Chủ tịch BFF và bộ phận thư ký của liên đoàn sẽ tiến hành các thủ tục chính thức tiếp theo, trong đó có việc gửi thư xác nhận tham dự tới ban tổ chức giải đấu.

Ấn Độ ban đầu nằm trong danh sách khách mời, cùng Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc) dự giải đấu. Tuy nhiên, ngày 13/8, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ thông báo với FIFA rằng đội tuyển nước này không thể tham dự kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên. Thay vào đó, họ lựa chọn tập trung cho trận giao hữu với Brazil, đồng thời lên kế hoạch thi đấu thêm với 2 đội tuyển mạnh khác trong đợt FIFA Days.

Bangladesh sẽ thay Ấn Độ để nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore và Malaysia. Đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào chung kết Division 1 ngày 3/10.

FIFA ASEAN Cup được tổ chức tách biệt với ASEAN Championship (hay ASEAN Cup), giải vô địch Đông Nam Á truyền thống do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á điều hành. Đây là lần đầu FIFA trực tiếp quản lý và tổ chức một sân chơi dành cho các đội tuyển trong khu vực. Giải đấu được chia thành hai hạng gồm Division 1 và Division 2.

Bangladesh hiện đứng thứ 181 trên bảng xếp hạng FIFA, thấp hơn Việt Nam 78 bậc. Đáng chú ý, đội tuyển này từng để thua đội tuyển Việt Nam 0-3 ở trận giao hữu vào tháng 3.

Đội bóng Nam Á từng có vị thế đáng kể tại châu lục trong thập niên 1990, nhưng sau đó sa sút bởi hàng loạt biến động, từ các án phạt của FIFA đến những vấn đề liên quan đến chính trị và tham nhũng trong bộ máy liên đoàn.