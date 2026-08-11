Giá cà phê hôm nay 11/8: Robusta tăng nhẹ, Arabica quay đầu giảm

(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch ngày 10/8, giá cà phê trực tuyến Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đảo chiều tăng 23 USD (+0,61%) lên 3.810 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá tăng 28 USD/tấn (+0,74%) đạt 3.795 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá tăng từ 0,77% - 0,81%.

Trái lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 3,25 US cent/pound (-0,97%) còn 332,3 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 2 US cent/pound (-0,63%) xuống 313,9 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 1,05 - 1,25 cent/pound.

Giá cà phê Robusta tăng nhẹ, Arabica giảm. (Ảnh: Barchart)

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê diễn biến trái chiều trong phiên đầu tuần. Giá cà phê Arabica giảm do chịu sức ép khi dự báo lượng mưa thấp tại Brazil sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thu hoạch.

Theo Công ty khí tượng Somar Meteorologia, trong tuần kết thúc ngày 9/8, lượng mưa tại bang Minas Gerais vùng trồng Arabica lớn nhất Brazil đạt 5,8 mm, tương đương 92% mức trung bình lịch sử. Điều kiện khô ráo hơn có thể giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, qua đó làm gia tăng nguồn cung đưa ra thị trường.

Do ảnh hưởng bởi mưa, tính đến ngày 31/7, các thành viên của hợp tác xã Cooxupe chỉ mới hoàn thành 67,3% diện tích thu hoạch, thấp hơn mức 74,2% cùng kỳ năm trước.

Ngày 17/7, hãng tư vấn kinh doanh nông nghiệp tại Brazil - Safras & Mercado cho biết tính đến ngày 15/7, Brazil mới hoàn thành 64% vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026/27, thấp hơn đáng kể so với mức 77% cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 70%.

Trong khi đó, lượng tồn kho tăng cao là tín hiệu tiêu cực đối với cà phê Robusta. Cụ thể, tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE đã leo lên mức cao nhất trong 4,5 tháng, đạt 4.285 lô vào thứ Hai.

Ngược lại, lượng tồn kho cà phê Arabica của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm, chỉ còn 242.673 bao vào thứ Hai.

Triển vọng nguồn cung trong niên vụ tới là yếu tố đáng chú ý đối với thị trường cà phê.

Trong dự báo công bố ngày 22/7, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026-2027 sẽ tăng 6%, tương đương thêm 10,8 triệu bao, lên mức kỷ lục 189,7 triệu bao, chủ yếu do điều kiện trồng trọt được cải thiện ở Brazil.

USDA dự báo sản lượng Arabica toàn cầu tăng 12% so với niên vụ trước, trong khi sản lượng Robusta giảm 0,7%. Tồn kho cà phê toàn cầu cuối niên vụ được dự báo tăng thêm 1,9 triệu bao, lên 26,3 triệu bao.

Riêng Brazil, Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại (FAS) thuộc USDA trong dự báo ngày 3/6 dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 đạt mức kỷ lục 71,9 triệu bao, tăng 14% so với năm trước.