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Xuất bản ngày 15/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 15/08/2026 07:00 AM

Toàn cảnh mưa lớn kỷ lục ở Nhật Bản, đường phố chìm trong biển nước

(VTC News) -

Trận mưa kỷ lục trút xuống tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã gây ngập lụt, mất điện diện rộng và buộc hơn 400.000 người phải sơ tán.

VTC News
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