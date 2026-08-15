Tin mới

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8: Có lúc có mưa rào và dông Thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8 Nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-28°C.

Toàn cảnh mưa lớn kỷ lục ở Nhật Bản, đường phố chìm trong biển nước Trận mưa kỷ lục trút xuống tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã gây ngập lụt, mất điện diện rộng và buộc hơn 400.000 người phải sơ tán.

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' phải cắt dạ dày vì ung thư 13 năm trước giờ ra sao? Sau khi phát hiện ung thư, vào 13 năm trước, nữ diễn viên được mệnh danh "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" này phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày.

Bangladesh thay Ấn Độ dự FIFA ASEAN Cup 2026 Bangladesh nhận lời mời thay thế Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó có cơ hội đối đầu với Indonesia, Malaysia và Singapore tại bảng A Division 1.

Sáng nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang vào buổi thi cuối 2 môn tự chọn Sáng nay 15/8, 326 thí sinh tại điểm Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ thi hai môn tự chọn, kết thúc kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm chuẩn ngành Dược liên tục giảm: Ngành học này đang mất sức hút? Dù nhóm ngành Sức khỏe được dự báo tăng điểm chuẩn, Dược học lại ghi nhận xu hướng giảm điểm tại nhiều trường năm 2026.

Công nghệ 15/8: Trải nghiệm game retro trên iPhone với tay cầm 8BitDo FlipPad 8BitDo vừa ra mắt FlipPad, tay cầm USB-C giúp biến iPhone thành máy chơi game retro với thiết kế nhỏ gọn và nút bấm vật lý.

Jaecoo J5 chốt giá ưu đãi từ 499 triệu đồng tại Việt Nam, bản điện gây chú ý Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá Jaecoo J5 từ 599 triệu đồng, đồng thời áp dụng ưu đãi quy đổi đưa giá đặc biệt xuống 499 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 15/8: Thế giới tăng, trong nước giảm một triệu đồng mỗi lượng Sáng 15/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.376 USD/ounce, tăng 26 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Nhựa làm từ đường giúp giảm ô nhiễm vi nhựa CJ Biomaterials tại Mỹ sản xuất nhựa sinh học từ đường với khả năng phân hủy nhanh, kỳ vọng có thể thay nhựa truyền thống và giúp giảm ô nhiễm môi trường.

Xây nhà mái Nhật 2 tầng 4 phòng ngủ khoảng bao nhiêu tiền? Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 4 phòng ngủ tùy thuộc vào diện tích sàn, kết cấu móng, vật liệu, hình thức thi công...

Giá xăng dầu hôm nay 15/8: Tăng trở lại Lúc 6h ngày 15/8, giá dầu WTI ở mức 82,40 USD/thùng, tăng 1,33 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 88,52 USD/thùng, tăng 1,45 USD/thùng.

Vốn FDI đổ vào bất động sản: Phân khúc nào hưởng lợi? Sau 7 tháng đầu năm, bất động sản đang là ngành đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI với 1,1 tỷ USD, chiếm 7,5% tổng số vốn FDI thực hiện tại Việt Nam.

Lễ Vu lan 2026 là ngày nào, rằm tháng 7 âm lịch rơi vào thứ mấy? Lễ Vu lan 2026 được tổ chức trong tháng 7 Âm lịch với nhiều hoạt động báo hiếu, tri ân cha mẹ, tưởng nhớ tổ tiên và lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn.