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Xuất bản ngày 15/08/2026 07:15 AM
Xuất bản ngày 15/08/2026 07:15 AM

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 15/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 SJC và nhiều thương hiệu khác hôm nay 15/8/2026.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99% vàng nguyên chất, thường được gọi là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K. Trong thành phần của vàng 9999 chỉ có khoảng 0,01% là các kim loại khác, vì vậy sản phẩm có màu vàng đặc trưng, độ bóng cao nhưng khá mềm và dễ bị biến dạng nếu tác động mạnh.

Vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, vàng thỏi, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm tích trữ, đầu tư.

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 15/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay 15/8, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 14,03 - 14,33 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,98 - 14,28 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h ngày 15/8/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.030.000

14.332.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

14.030.000

14.333.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.980.000

14.280.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.980.000

14.290.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.680.000

14.130.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 15/8/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.030.000

14.332.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.980.000

14.280.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.980.000

14.290.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.680.000

14.130.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.970.000

14.320.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.970.000

14.320.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.720.000

14.220.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.020.000

14.420.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.020.000

14.420.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.020.000

14.420.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.820.000

14.320.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.750.000

14.250.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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