Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99% vàng nguyên chất, thường được gọi là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K. Trong thành phần của vàng 9999 chỉ có khoảng 0,01% là các kim loại khác, vì vậy sản phẩm có màu vàng đặc trưng, độ bóng cao nhưng khá mềm và dễ bị biến dạng nếu tác động mạnh.
Vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, vàng thỏi, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm tích trữ, đầu tư.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 15/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng nay 15/8, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 14,03 - 14,33 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,98 - 14,28 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h ngày 15/8/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.030.000
14.330.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.030.000
14.332.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
14.030.000
14.333.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.980.000
14.280.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.980.000
14.290.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.680.000
14.130.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 15/8/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.030.000
14.330.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.030.000
14.332.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.980.000
14.280.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.980.000
14.290.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.680.000
14.130.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.030.000
14.330.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.970.000
14.320.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.970.000
14.320.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.720.000
14.220.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.020.000
14.420.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.020.000
14.420.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.020.000
14.420.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.820.000
14.320.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.030.000
14.330.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.030.000
14.330.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.030.000
14.330.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.750.000
14.250.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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