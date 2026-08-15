Điểm chuẩn ngành Dược liên tục giảm: Ngành học này đang mất sức hút?

(VTC News) -

Căn cứ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, các tổ hợp A00, A01 được dự đoán giữ nguyên mức điểm chuẩn như năm 2025. Riêng với tổ hợp B00 gồm Toán, Hóa, Sinh, phổ điểm chung năm nay cao hơn khoảng 1,5 điểm so với năm ngoái. Do đó, các ngành liên quan đến sức khỏe hoặc sử dụng tổ hợp B00 có thể tăng điểm chuẩn khoảng 0,5-1 điểm.

Diễn biến điểm chuẩn ngành Dược học tại nhiều trường đại học lại không hoàn toàn đi theo xu hướng này.

Điểm chuẩn ngành Dược giảm ở nhiều trường

Trong khi mặt bằng điểm của tổ hợp B00 được cải thiện, điểm chuẩn ngành Dược tại một số cơ sở đào tạo tiếp tục giảm hoặc chỉ tăng nhẹ.

Điển hình, năm nay điểm chuẩn của Trường Đại học Dược Hà Nội từ 21,35 đến 23,5 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, Dược học dẫn đầu với 23,5 điểm, giảm 1 điểm so với năm 2025. Tương tự, ngành Hóa dược giảm 0,81 điểm, xuống còn 22,75.

Đáng chú ý, mức điểm này thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng điểm chuẩn của ngành Dược học trong những năm trước. Năm 2016, ngành Dược học tại trường này lấy 26,75 điểm; năm 2017 là 28 điểm và năm 2020 là 27,8 điểm. Đến năm 2024, điểm chuẩn còn 25,51 điểm, năm 2025 giảm xuống 24,5 điểm và năm 2026 tiếp tục giảm còn 23,5 điểm.

Điểm chuẩn năm 2026 của Trường Đại học Dược Hà Nội. Ký hiệu: PT4 -kết quả thi tốt nghiệp THPT; PT2A - kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT; PT2B - kết quả học tập THPT chuyên; PT2C - CCQT A-level; PT3 - Kỳ thi đánh giá tư duy của ĐHBKHN. (Nguồn: HUP)

Tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, năm nay ngành Dược học lấy 20 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm ngoái và đứng thứ ba về điểm chuẩn của trường. Tuy nhiên, mức điểm này chỉ bằng ngưỡng sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Đáng chú ý, Dược học là một trong hai ngành của trường phải tuyển sinh bổ sung.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, điểm chuẩn ngành Dược học giảm đáng kể, từ 22,80 điểm năm 2025 xuống còn 21,25 điểm năm 2026, tức giảm 1,55 điểm.

Trong khi đó, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển 1.350 sinh viên năm 2026, tăng 300 chỉ tiêu so với năm trước. Điểm chuẩn ngành Dược học đạt 22 điểm, tăng so với mức 21,35 điểm của năm 2025. Tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, ngành Dược học năm nay lấy 21,85 điểm, tăng 0,6 điểm so với mức 21,25 điểm của năm 2025.

Ngành Dược không mất giá, nhưng “cuộc chơi” ngày càng khắt khe

Đánh giá về mức điểm này, Dược sĩ Lê Phương Dung - CEO M&P Academy, Pharmaco Agency cho biết, những ngày qua, nhiều học sinh, sinh viên và phụ huynh hoang mang khi điểm chuẩn ngành Dược chỉ khoảng 23,5. Có người tiếc vì chọn ngành Dược, có người lo lắng ngành đã bão hòa, học 5 năm vất vả nhưng cơ hội việc làm và thu nhập không còn hấp dẫn.

“Sau gần 20 năm làm nghề, tôi lại thấy đây là giai đoạn tất yếu. Ngành Dược đang chuẩn hóa lại sau thời kỳ phát triển nóng, khi số lượng cơ sở đào tạo và nguồn nhân lực tăng nhanh, trong khi đào tạo chưa phải lúc nào cũng theo kịp tốc độ thay đổi của thị trường”, bà Dung nhận định.

Theo bà Lê Phương Dung, ngành Dược không mất giá, chỉ là “cuộc chơi” đang khắt khe hơn. Thị trường không còn chỉ cần những người có bằng Dược mà cần những dược sĩ vững chuyên môn, giỏi kỹ năng, biết công nghệ, AI và có khả năng tạo ra giá trị thực tế.

Vì vậy, điểm chuẩn của một năm không thể đại diện cho giá trị của một ngôi trường, càng không thể đại diện cho tương lai của một ngành nghề.

“Điểm chuẩn phản ánh mức độ cạnh tranh tuyển sinh ở một thời điểm, chịu ảnh hưởng bởi phổ điểm, độ khó đề thi, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển và xu hướng chọn ngành. Nó không phải bảng xếp hạng chất lượng đào tạo, càng không thể dự báo chất lượng dược sĩ tốt nghiệp sau 5 năm”, bà Dung nói.

Thí sinh có nhiều cơ hội việc làm khi chọn theo học ngành Dược. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Theo chuyên gia, đội ngũ giảng viên, nền tảng học thuật, chương trình và môi trường đào tạo không thể thay đổi chỉ vì điểm chuẩn một năm giảm. Để trở thành dược sĩ giỏi, nền tảng Toán - Lý - Hóa tốt mới chỉ là bước đầu. Người học còn cần tiếng Anh để cập nhật tài liệu khoa học quốc tế, khả năng tự học, tư duy phân tích, kỹ năng giao tiếp và ngày càng phải biết sử dụng công nghệ, AI.

Bà Lê Phương Dung cũng cho rằng điểm đầu vào cao không đồng nghĩa với việc người học chắc chắn trở thành một dược sĩ giỏi.

“Trên thực tế, khi bước vào bậc đại học thì mọi danh hiệu trước như học sinh trường chuyên, lớp chọn, giải quốc gia, quốc tế, nhiều bạn được tuyển thẳng... đều không còn là lợi thế tuyệt đối. Môi trường đại học buộc phải học nghiêm túc để không bị tụt lại phía sau”, bà Dung chia sẻ.

Thị trường lao động cũng không trả lương cho một người dựa trên việc trước đây họ đỗ đại học với bao nhiêu điểm hay sở hữu một tấm bằng đẹp như thế nào. Doanh nghiệp trả tiền cho năng lực mà người lao động có ở thời điểm hiện tại. Điểm đầu vào có thể mở cánh cửa đại học, nhưng năng lực mới quyết định những cánh cửa tiếp theo.

Chuyên gia không phủ nhận thực tế sinh viên ngành Dược, đặc biệt những người mới ra trường, đang khó tìm được công việc tốt với mức thu nhập cao như trước. Khi số lượng cơ sở đào tạo và nguồn nhân lực tăng nhanh trong một thời gian dài, thị trường tất yếu phải bước vào giai đoạn sàng lọc và tái cấu trúc.

Thực tế, cơ hội nghề nghiệp của người học Dược cũng không chỉ giới hạn ở việc bán thuốc, làm trình dược viên hoặc làm việc cho một công ty ược. Người học có thể lựa chọn nhiều hướng đi như dược lâm sàng, R&D, kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng, đăng ký thuốc, medical, sales, marketing, đào tạo, quản lý nhãn hàng hay quản trị doanh nghiệp.

“Có thể thị trường đang thừa người có bằng Dược, nhưng vẫn thiếu dược sĩ giỏi. Đó chính là quá trình ngành Dược đang chuẩn hóa lại sau một giai đoạn phát triển quá nóng”, chuyên gia nhận định.