Giá cà phê hôm nay 13/8: Arabica duy trì đà tăng, Robusta tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá cà phê Arabica hôm nay duy trì đà tăng, Robusta tiếp tục giảm

Đóng cửa phiên giao dịch 12/8, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 13 USD (-0,34%) xuống còn 3.769 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá giảm 25 USD/tấn (-0,66%) xuống 3.752 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 0,7% - 0,74%.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 4,35 US cent/pound (+1,30%) lên 340,1 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 4,25 US cent/pound (+1,35%) đạt 319,95 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay tăng 3,6 - 3,65 cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tăng giảm trái chiều trên sàn quốc tế. (Ảnh: Pixabay)

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục tăng nhẹ và duy trì dưới mức cao nhất trong một tháng đạt được hôm thứ Ba.

Động lực chính hỗ trợ giá là lo ngại trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia có thể làm gián đoạn xuất khẩu cà phê của nước này, quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn thứ 2 thế giới.

Các tỉnh trồng cà phê của Colombia là Caldas và Risaralda nằm trong số những khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,4 độ. Hai tỉnh này chiếm khoảng một phần tư sản lượng cà phê của Colombia.

Tồn kho giảm tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá cà phê Arabica. Tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE giảm xuống 240.285 bao vào thứ Tư, mức thấp nhất trong khoảng 2 năm 9 tháng.

Ngược lại, tồn kho Robusta tăng gây sức ép lên giá cà phê. Lượng robusta tồn kho trên sàn ICE tăng lên 4.364 lô vào thứ Tư, đạt mức cao nhất trong 5 tháng.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay không còn giữ được đà tăng của phiên trước. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm phổ biến từ 400 - 500 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê thu mua lùi về khoảng 96.800 - 97.500 đồng/kg.