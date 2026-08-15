Hàng chục mũi thi công xuyên ngày đêm, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tăng tốc

Toàn cảnh các mũi thi công Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh Gia Lai

Những ngày qua, dưới nắng gắt của vùng đất Gia Lai, không khí làm việc trên đại công trường Dự án thành phần 1 (Km0+000 - Km22+000) thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku rất khẩn trương.

Từ tháng 12/2025, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, toàn tuyến Dự án thành phần 1 đoạn km0+00 - km22+00 có chiều dài 22km đã đồng loạt bước vào đợt ra quân tổng lực.

Mệnh lệnh “3 ca 4 kíp” được chỉ đạo đến từng mũi thi công, biến 22km chiều dài cao tốc thành một đại công trường xuyên ngày, xuyên đêm.

Trên từng kilomet công trường, hàng trăm con người cùng vô số máy móc miệt mài làm việc không ngừng nghỉ.

Tại gói thầu XL.01 (Km0+000 - Km12+000, giá trị hơn 2.800 tỷ đồng), nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đang thi công tổng lực với 25 mũi dồn dập.

Hàng trăm công nhân và thiết bị cơ giới cùng hàng chục cán bộ, kỹ sư căng mình bóc đất, đắp nền đường và thi công hầm chui dân sinh.

Cách đó không xa, tại dầm cầu Bình Tân và nút giao Quốc lộ 19B, những khung thép khổng lồ được tạo hình phục vụ cho hàng trăm m³ bê tông được đổ liên tục.

Tại Gói thầu XL.02 (Km12+000 - Km22+000, trị giá hơn 2.000 tỷ đồng), nhà thầu Phúc Lộc cùng các đơn vị thầu phụ đang triển khai 21 mũi thi công.

Những khối dầm Super-T đồ sộ của cầu Hà Nhe hay các cọc khoan nhồi vượt sông Kôn vẫn đang được triển khai và dần lộ diện.

Theo Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, tổng sản lượng thi công của Dự án thành phần 1 gồm gói XL.01 đạt 190,14 tỷ đồng (7,73%); gói XL.02 đạt 122,23 tỷ đồng (7%).

Trên công trường, các nhà thầu và hàng trăm công nhân phải đối mặt vất vả, áp lực và cả bài toán phức tạp từ thực địa, để chạy đua hoàn thành vào tháng 10/2028.

“Làm xuyên ngày xuyên đêm dưới nắng gắt và ánh đèn pha khiến mồ hôi ướt đầm đìa cơ thể. Tiến độ tính từng ngày, từng giờ nên anh em chỉ biết động viên nhau cắm cờ trên công trường, quyết tâm hoàn thành”, anh Nguyễn Đức Thường (quê ở Hải Phòng), công nhân tại gói thầu XL.02, chia sẻ.

Theo Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, mặt bằng Dự án thành phần 1 của cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hiện đã bàn giao được 19,07/22km (XL.01 đạt 96%, XL.02 đạt 75,4%). Tuy nhiên vẫn còn những điểm “thắt nút cổ chai” chưa được giải phóng.

Ngoài ra, áp lực nền đường vận chuyển cũng là một vấn đề khi các tuyến đường phải gánh gần 200 đầu xe tải hạng nặng của các nhà thầu cao tốc và khu tái định cư di chuyển liên tục ngày đêm.

Theo ông Hoàng Kim Định, Chỉ huy trưởng gói thầu XL.02 (nhà thầu Tập đoàn Phúc Lộc), ngoài những khó khăn trên, việc thi công “3 ca 4 kíp” cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của các khu dân cư. Nhà thầu liên tục phải linh hoạt điều chỉnh khung giờ thi công cho hợp lý.

Nằm ở cửa ngõ kết nối dải duyên hải miền Trung với Tây Nguyên, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được xem là mạch máu giao thông chiến lược, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Khi cao tốc hoàn thiện, thời gian di chuyển giữa hai đô thị dự kiến rút ngắn từ 4 giờ còn khoảng 1,5 giờ.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 125km, đi qua địa phận tỉnh Bình Định (cũ) khoảng 40km, qua địa phận tỉnh Gia Lai (cũ) khoảng 85km.

Dự án chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 đoạn km0+00 - km22+00 có chiều dài 22km, đã khởi công 19/12/2025; Dự án thành phần 2 đoạn km22+00 - km90+00 có chiều dài 68km, sẽ khởi công ngày 19/8/2026; Dự án thành phần 3 đoạn km90+00 - km125+00 có chiều dài 35km, đã khởi công cùng ngày với Dự án thành phần 1.

Dự án cao tốc đi qua 4 phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Bình và Hội Phú; 13 xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, Bình Khê, Cửu An, Ya Hội, Đak Pơ, Hra, Lơ Pang, Mang Yang, KDang, Đak Đoa và Ia Băng.

Theo báo cáo sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng) cho khoảng 396 hộ bị ảnh hưởng.

Về tiến độ, tỉnh Gia Lai đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ quý III/2025 và dự kiến hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.