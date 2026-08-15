Sáng nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang vào buổi thi cuối 2 môn tự chọn

(VTC News) -

Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn và Toán trong ngày đầu tiên, sáng nay, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tiếp tục buổi thi cuối với hai môn tự chọn.

Theo lịch, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút, bắt đầu tính giờ từ 7h35. Trong số các môn được đăng ký, Tiếng Anh có số lượng thí sinh lựa chọn nhiều nhất, tiếp đến là Vật lý, Hóa học, Lịch sử và các môn còn lại.

Kỳ thi lại được tổ chức tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của thí sinh được giữ nguyên như kỳ thi chính thức.

Sáng nay, 326 thí sinh Tuyên Quang bước vào buổi thi cuối cùng.

Trong ngày thi đầu tiên 14/8, 324/324 thí sinh đăng ký môn Ngữ văn có mặt, đạt 100%. Ở môn Toán, 326/326 thí sinh dự thi, cũng đạt 100%. Như vậy, tổng cộng có 650 lượt thí sinh dự thi hai môn trong ngày đầu.

Bộ GD&ĐT cho biết ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có thí sinh hoặc cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi vi phạm quy chế.

Đợt thi lại được tổ chức sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị hủy. Các thí sinh thuộc diện thi lại phải thực hiện lại các bài thi theo quy định để có kết quả mới phục vụ xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, việc phải thi lại có thể tác động lớn đến tâm lý thí sinh, nhưng đây được xác định là phương án phù hợp để các em chứng minh năng lực thực chất.

Đề thi lại được xây dựng mới, với yêu cầu bảo đảm nghiêm ngặt quy chế và tuyệt đối giữ bí mật đề thi. Bộ GD&ĐT cũng bổ sung các chuyên gia khảo thí nhằm cân bằng độ khó giữa đề thi lại và đề thi của đợt thi chính thức. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng việc xây dựng đề thi lần này khó ở chỗ phải bảo đảm sự tương đồng về mức độ so với kỳ thi chung.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, các chuyên gia đánh giá đề Ngữ văn và Toán có định dạng, mặt bằng độ khó tương đương đợt thi đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phân loại thí sinh.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, kết quả và phổ điểm của kỳ thi lại sẽ được công bố công khai tương tự kỳ thi lần đầu. Theo kế hoạch dự kiến, điểm thi được công bố ngày 19/8.

Sau khi hoàn thành hai môn tự chọn trong sáng nay, các thí sinh khép lại đợt thi lại tốt nghiệp THPT được tổ chức riêng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.