Cách người trẻ chuẩn bị 'quỹ an tâm' cho cha mẹ

(VTC News) -

Tại Việt Nam, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế đang cao hơn 2-2,5 lần so với mức khuyến nghị của WHO (khoảng 15-20% tổng chi y tế), theo Bộ Y tế. Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng và bệnh lý tuổi già xuất hiện nhiều hơn, nhiều người bắt đầu quan tâm đến bài toán dài hạn: Làm thế nào để chăm sóc sức khỏe cha mẹ một cách chủ động và lâu dài?

Vơi nỗi lo trước những biến cố sức khỏe của cha mẹ

Chị Thùy Linh (TP.HCM) lấy chồng và an cư ở Sài Gòn hơn mười năm, trong khi cha mẹ vẫn ở Huế. Không hẳn là khoảng cách địa lý, điều khiến chị trăn trở nhiều nhất là cách cha mẹ chăm sóc sức khỏe.

“Ông bà vốn quen tiết kiệm và lúc nào cũng lo nghĩ cho con cái. Thấy trong người không khỏe, ông bà thường tự ra hiệu thuốc mua vài liều uống theo ngày, hoặc đi khám qua loa tại phòng khám gần nhà, ngại phát sinh thêm chi phí vì sợ tốn tiền, con lại phải lo”, chị tâm sự.

Thương con là vậy, nhưng chính sự chủ quan ấy lại khiến chị Linh càng muốn tìm một cách khác để đồng hành cùng cha mẹ.

Sống xa nhà, điều khiến con cái lo lắng nhiều nhất là cách cha mẹ chăm sóc sức khỏe.

Những người ngoài 30 như chị Thùy Linh được gọi là “thế hệ sandwich” - vừa chăm lo cho con nhỏ, vừa bắt đầu đồng hành cùng cha mẹ khi tuổi già gõ cửa. Bên cạnh việc xây dựng nền tảng tài chính đủ vững vàng để làm điểm tựa, điều khiến chị trăn trở nhất là thói quen “cố thêm chút nữa” của cha mẹ.

Chị hiểu rằng, sự trì hoãn ấy có thể biến tình trạng trở nên phức tạp hơn và còn mất cơ hội để cha mẹ được vui sống khỏe mạnh, thảnh thơi. Niềm mong mỏi của chị là ông bà có thể thăm khám định kỳ, chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm và quan trọng hơn, có sẵn một phương án dự phòng khi cần điều trị.

Giải pháp mà chị Linh nghĩ đến là một kế hoạch tài chính để gia đình không rơi vào thế bị động khi sức khỏe có biến số. “Tôi nghĩ điều cha mẹ cần nhất ở tuổi hưu là sự an tâm rằng khi sức khỏe họ có vấn đề, con cái đã có sự chuẩn bị vững vàng”, chị chia sẻ.

Món quà sức khỏe dành tặng cha mẹ

Câu chuyện của chị Thùy Linh là trăn trở chung của phần đông con cái. Bởi việc chăm sóc cha mẹ khi tuổi tác ngày một cao luôn là bài toán kép: vừa lo họ không chủ động chăm sóc sức khỏe, vừa lo một biến cố tạo áp lực tài chính cho gia đình.

Cũng vì lẽ đó, việc khám sức khỏe định kỳ, chuẩn bị quỹ dự phòng hay lựa chọn gói bảo hiểm sức khỏe cho đấng sinh thành là những giải pháp giúp gia đình có thêm phương án ứng phó khi cần.

“Bảo hiểm sức khỏe không thay thế được sự chăm sóc của con cái nhưng có thể giảm bớt áp lực tài chính, để khi cần điều trị, cả nhà dành thời gian cho việc ở bên cha mẹ, thay vì loay hoay xoay xở chi phí”, chị Thùy Linh chia sẻ về món quà mà chị nghĩ rằng sẽ thiết thực hơn cho cha mẹ trong mùa Vu Lan năm nay.

Món quà sức khỏe thiết thực hơn cho cha mẹ trong mùa Vu Lan năm nay.

Thấu hiểu nhu cầu đó, bảo hiểm AAA mang đến các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe được thiết kế xoay quanh nhu cầu thực tế của khách hàng: quyền lợi đủ rộng để bảo vệ trước những rủi ro sức khỏe, tích hợp hệ thống hỗ trợ để việc tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn và quy trình bồi thường được số hóa để giảm bớt thủ tục không cần thiết.

Cụ thể, với dòng sản phẩm này, bảo hiểm AAA mang đến nhiều lớp bảo vệ gồm quyền lợi trước các rủi ro lớn như bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo, dịch bệnh; bảo lãnh viện phí 24/7 tại hệ thống bệnh viện liên kết khắp cả nước, giúp khách hàng thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ y tế.

Ở phía sau trải nghiệm đó là hệ thống công nghệ được bảo hiểm AAA đầu tư nhằm rút ngắn và đơn giản hóa quá trình xử lý hồ sơ. Việc ứng dụng AI trong bồi thường, tự động hóa các khâu xử lý và hỗ trợ khách hàng 24/7 giúp hành trình từ lúc phát sinh nhu cầu đến khi giải quyết quyền lợi trở nên minh bạch, thuận tiện hơn.

Điều quan trọng nhất mà bảo hiểm AAA hướng đến là hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, hiểu rõ quyền lợi của mình và không mất nhiều thời gian xử lý thủ tục. Đây cũng là hướng đi mà doanh nghiệp theo đuổi khi kết hợp quyền lợi bảo hiểm với hệ sinh thái dịch vụ và công nghệ số, giúp hành trình chăm sóc sức khỏe thuận tiện và chủ động hơn.

Bảo hiểm AAA là điểm tựa để con cái an tâm hơn khi đồng hành cùng cha mẹ trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Với những ưu điểm đó, giải pháp bảo vệ sức khỏe của bảo hiểm AAA có thể trở thành điểm tựa để con cái an tâm hơn khi đồng hành cùng cha mẹ trong những năm tháng về sau.