Động đất xảy ra ngoài khơi, Indonesia ban hành cảnh báo sóng thần

(VTC News) -

Ngày 15/8, Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) thông tin, vào khoảng 4h58 (giờ địa phương), trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi vùng duyên hải miền Đông Indonesia đi kèm ít nhất 3 dư chấn.

Cơ quan Khí tượng, Thời tiết và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đưa ra cảnh báo sóng thần sớm cho một số khu vực trong nước. Ngoài ra, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Australia cho biết trận động đất dưới đáy biển này “không gây ra mối đe dọa sóng thần đối với lục địa, các hòn đảo hay lãnh thổ của Australia”.

Trận động đất xảy ra ngoài khơi bờ biển Indonesia. (Ảnh: USGS)

Người dân sinh sống dọc vùng bờ biển bị ảnh hưởng được khuyến cáo di chuyển đến vùng đất cao hơn, trong khi quan chức đang theo dõi chặt chẽ các trạm đo thủy triều ven biển để phát hiện mọi thay đổi.

Hiện tại, cơ quan chức năng Indonesia đang đánh giá tác động của trận động đất và chưa có thông tin chính thức về thương vong hoặc thiệt hại.

Indonesia là quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo, thường xuyên hứng chịu động đất và hoạt động núi lửa do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, vòng cung hoạt động địa chấn mạnh kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương.

Năm 2022, một trận động đất mạnh 5,6 độ richter khiến ít nhất 602 người thiệt mạng tại thành phố Cianjur, tỉnh Tây Java. Đây là trận động đất gây thương vong nặng nề nhất ở Indonesia kể từ trận động đất và sóng thần năm 2018 ở Sulawesi khiến hơn 4.300 người thiệt mạng.

Gần đây nhất, trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra ở khu vực phía Bắc biển Molucca của Indonesia hồi tháng 4 cũng kèm cảnh báo sóng thần có thể xảy ra trong phạm vi 1.000km tính từ tâm chấn, dọc theo bờ biển Indonesia, Philippines và Malaysia, với mực nước có thể đạt 0,3 - 1 m tại một số khu vực bờ biển Indonesia.