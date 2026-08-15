(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8 duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34°C, một số khu vực có thể vượt ngưỡng 34°C.

Mặc dù nền nhiệt không quá cao so với những ngày nắng nóng gay gắt trước đó, độ ẩm trong không khí vẫn ở mức cao khiến cảm giác oi bức xuất hiện vào nhiều thời điểm trong ngày. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có kế hoạch di chuyển phù hợp.

Đáng chú ý, mưa dông có thể xuất hiện bất ngờ trong ngày, đặc biệt vào buổi chiều và tối. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng được cảnh báo có khả năng xảy ra.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8: Có lúc có mưa rào và dông

Chi tiết thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8

Trong ngày 15/8, thời tiết tại Hà Nội được dự báo như sau:

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Trạng thái thời tiết: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông.

Gió: Gió nhẹ.

Cảnh báo: Có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Với mức nhiệt trên 32°C kết hợp cùng độ ẩm cao, thời tiết tại Hà Nội vẫn khá nóng vào buổi trưa. Tuy nhiên, mưa dông xuất hiện rải rác sẽ góp phần làm giảm nhiệt độ vào cuối ngày.

Những người làm việc ngoài trời, công nhân xây dựng, người giao hàng hoặc những người phải di chuyển liên tục cần mang theo áo mưa, ô và bổ sung đủ nước để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khuyến cáo cho người dân

Mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa thường đi kèm với nhiều hiện tượng nguy hiểm. Sét là một trong những rủi ro đáng lo ngại nhất, đặc biệt tại những khu vực trống trải, công viên, cánh đồng hoặc nơi có nhiều cây cao.

Bên cạnh đó, gió giật mạnh có thể làm gãy cành cây, ảnh hưởng đến các công trình tạm, biển quảng cáo và gây mất an toàn khi tham gia giao thông. Người dân nên hạn chế đứng trú mưa dưới gốc cây hoặc gần các cột điện.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân nên thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với những thay đổi bất thường của thời tiết.

Nhìn chung, thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8 tương đối thuận lợi cho các hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện mưa dông và các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn hiện hữu, đòi hỏi người dân phải chủ động theo dõi thông tin và có biện pháp phòng tránh kịp thời.