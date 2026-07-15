Giá cà phê hôm nay 15/7/2026: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 15/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn giao dịch London tăng nhẹ 15 USD/tấn (+0,39%) so với phiên trước đó, lên mức 3.849 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 4 USD/tấn (+0,11%), đạt 3.800 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 3,9 US cent/pound (-1,18%), xuống còn 326,1 US cent/pound, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,05 US cent/pound (- 0,98%), đạt 308 US cent/pound.

Robusta đảo chiều tăng nhẹ, Arabica tiếp tục giảm. (Ảnh: Chariot Coffee)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 15/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng/giảm Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.849 USD/tấn +0,39% Tháng 11/2026 3.800 USD/tấn +0,11% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 326,1 US cent/pound -1,18% Tháng 12/2026 308 US cent/pound - 0,98%

Nhận định giá cà phê

Theo trang tin Barchart, từ khi đạt mức cao nhất trong 5,5 tháng vào tuần trước, giá cà phê đã dao động mạnh trong biên độ rộng dưới mức đỉnh do điều kiện giao dịch kém thanh khoản.

Sự mạnh lên của đồng real Brazil cũng hỗ trợ giá cà phê. Đồng real leo lên mức cao nhất trong 3,5 tuần so với đồng USD vào thứ Ba, làm giảm doanh số xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil.

Một nguyên nhân nữa khiến giá cà phê biến động mạnh là việc Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE) liên tiếp nâng yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng tương lai cà phê trong tuần trước.

Động thái này làm tăng chi phí nắm giữ vị thế, buộc một số quỹ đầu tư và nhà giao dịch phải thu hẹp hoạt động hoặc đóng bớt hợp đồng đang nắm giữ.

Thanh khoản giảm khiến các lệnh mua hoặc bán lớn có tác động mạnh hơn đến giá, làm gia tăng các đợt biến động theo cả hai chiều.

Tính đến ngày 14/7, tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE đã giảm xuống còn 339.652 bao, mức thấp nhất trong hơn 2 năm. Tồn kho cà phê Robusta, dù đã phục hồi lên 4.220 lô vào đầu tuần này, vẫn chỉ mới tăng từ mức đáy hai năm là 3.631 lô ghi nhận hôm 15/5.