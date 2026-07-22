(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay

Theo dự báo, thời tiết miền Nam hôm nay 22/7 tiếp tục duy trì hình thái đặc trưng của mùa mưa với nắng vào ban ngày, sau đó khả năng xuất hiện mưa rào và dông tại một số khu vực vào chiều tối và đêm.

Dù mưa không xảy ra trên diện rộng, người dân vẫn cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt trong ngày duy trì ở mức khá cao, kết hợp với độ ẩm lớn khiến cảm giác oi bức gia tăng, nhất là vào khoảng từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Đây cũng là thời điểm chỉ số bức xạ tia cực tím thường ở mức cao, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Toàn khu vực Nam Bộ hôm nay có mây, ban ngày trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C.

Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Với mức nhiệt này, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng. Tuy nhiên, từ khoảng giữa trưa đến đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng nhanh có thể gây cảm giác nóng bức, đặc biệt tại các khu vực đô thị có mật độ xây dựng cao.

Chiều tối và đêm, nhiều nơi khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Mặc dù lượng mưa không lớn, các cơn dông vẫn có thể đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 22/7: Có nơi nắng nóng trên 35°C

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay

Tại TP.HCM, thời tiết hôm nay không có nhiều biến động so với những ngày gần đây.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Ban ngày trời có nắng, một số khu vực xuất hiện nắng nóng khiến cảm giác oi bức tăng lên rõ rệt. Người dân nên hạn chế làm việc hoặc vận động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11-15h, đồng thời bổ sung đủ nước để tránh mất nước và say nắng.

Đến chiều tối và đêm, TP.HCM khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát khi di chuyển, bởi mặt đường trơn trượt cùng gió giật có thể làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ mất an toàn.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong mưa dông

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông ở Nam Bộ và TP.HCM có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thường xuất hiện trong mùa mưa và có thể gây thiệt hại đối với cây xanh, nhà cửa, biển quảng cáo cũng như ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Người dân không nên trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình kim loại khi có dông. Đồng thời, cần chủ động kiểm tra mái tôn, biển hiệu, cửa sổ và các vật dụng ngoài trời để hạn chế nguy cơ bị gió mạnh cuốn bay.

Đối với các phương tiện lưu thông trên đường, cần giảm tốc độ khi gặp mưa lớn hoặc gió giật, giữ khoảng cách an toàn và bật đèn chiếu sáng nếu tầm nhìn bị hạn chế.

Thời tiết nắng nóng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức hoặc sốc nhiệt, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người phải làm việc ngoài trời.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 22/7 cho thấy khu vực vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, trong khi chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Người dân nên chủ động các biện pháp chống nắng vào ban ngày, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời với các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.