(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 14/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London giảm nhẹ 0,47% (18 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.834 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,6% (23 USD/tấn), còn 3.796 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 22-23 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm đáng kể 1,27% (4,25 US cent/pound), xuống còn 330 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,57% (4,95 US cent/pound), xuống 311,05 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 4,7-4,9 cent/pound.

Giá cà phê quay đầu giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 14/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức giảm Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.834 USD/tấn -0,47% Tháng 11/2026 3.796 USD/tấn -0,6% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 330 US cent/pound -1,27% Tháng 11/2026 311,05 US cent/pound -1,57%

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo trang tin Barchart, giá cà phê thế giới chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai khi dự báo thời tiết cho thấy các vùng trồng cà phê của Brazil sẽ duy trì khô ráo trong tuần này, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Biến động trên thị trường cà phê mạnh hơn do thanh khoản suy giảm. Sau khi Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE) hai lần nâng mức ký quỹ đối với các hợp đồng cà phê kỳ hạn trong tuần trước, thanh khoản trên thị trường đã giảm đáng kể. Điều này khiến nhiều quỹ đầu tư hàng hóa phải thu hẹp hoặc đóng các vị thế, khiến giá biến động mạnh theo một chiều.

Còn theo Trading Economics, sự biến động giá cà phê gia tăng gần đây do nguồn cung toàn cầu khan hiếm làm tăng tính nhạy cảm của thị trường đối với các diễn biến thời tiết.

Mặc dù kỳ vọng về một vụ mùa bội thu ở Brazil mùa này nhưng thời tiết vẫn là nguồn bất ổn chính. Mưa lớn vào tháng 6 đã làm trì hoãn việc thu hoạch trước khi đợt hạn hán sau đó làm dấy lên lo ngại về chất lượng hạt cà phê và vụ mùa tiếp theo.

Gần đây hơn, dự báo mới về mưa trong nửa cuối tháng 7, trùng với giai đoạn quan trọng đối với việc thu hoạch, sấy khô và chế biến, làm dấy lên lo ngại về những gián đoạn tiếp theo. Trong khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi rủi ro của hiện tượng El Niño và tác động đối với sự phát triển của vụ mùa 2027 - 2028.