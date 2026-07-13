Giá cà phê hôm nay 13/7/2026: Tăng tiếp trong tuần này?

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 13/7/2026

Sáng nay 13/7/2026, giá cà phê thế giới trên sàn giao dịch New York (Mỹ) và London (Anh) chưa giao dịch, thời gian mở cửa vào buổi chiều (theo giờ Việt Nam).

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh. Tuy nhiên, tính chung trong cả tuần trước, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn giao dịch London tăng 3,7% (136 USD/tấn), lên mức 3.852 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 3,8% (140 USD/tấn), đạt 3.819 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng vọt 11% (33,1 US cent/pound), đạt mức 334,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 10,4% (29,7 US cent/pound), đạt 316 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới biến động mạnh trong tuần qua. (Ảnh: Getty)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 13/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng trong tuần Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.852 USD/tấn +3,7% Tháng 11/2026 3.819 USD/tấn +3,8% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 334,25 US cent/pound +11% Tháng 12/2026 316 US cent/pound +10,4%

Nhận định giá cà phê

Theo Bloomberg, giá cà phê biến động mạnh khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng El Niño mạnh, có thể gây áp lực lên nguồn cung các mặt hàng nông sản thiết yếu. Trong đó, thị trường cà phê ghi nhận mức biến động lớn.

Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ cho biết hiện tượng El Niño năm nay có thể là một trong những đợt mạnh nhất trong hơn 75 năm qua.

Với thị trường cà phê, các nhà giao dịch đang cân nhắc giữa nguồn cung khan hiếm trong ngắn hạn và mối đe dọa từ hiện tượng El Niño với kỳ vọng về một vụ mùa kỷ lục tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Dự trữ cà phê Arabica trong các kho được giám sát bởi sàn giao dịch đã giảm liên tiếp trong 12 phiên, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024 trong bối cảnh mưa lớn làm chậm tiến độ thu hoạch tại Brazil.

Giá cà phê Arabica, loại cao cấp được Starbucks và các nhà rang xay đặc sản khác ưa chuộng, đã hạ nhiệt trong năm nay do kỳ vọng về một vụ thu hoạch cà phê kỷ lục ở Brazil. Tuy nhiên, các nhà đầu cơ và các yếu tố kỹ thuật khác đã đảo ngược tình thế chỉ trong vài giờ.

Thứ Hai tuần trước, giá hợp đồng tương lai tăng mạnh nhất trong 26 năm, vọt lên 19%. Sau đó, giá đã điều chỉnh mạnh vào thứ Ba.

Chỉ số biến động trong 60 ngày đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2014, vượt qua cả mức biến động được ghi nhận trong hai năm qua, khi giá cà phê Arabica kỳ hạn đạt mức cao kỷ lục.

Mike McDougall, một nhà phân tích tại McDougall Global View, cho biết thêm: “Tình trạng thời tiết bất ổn hiện tại dự kiến ​​sẽ khiến thị trường cà phê biến động mạnh trong những tuần tới”.