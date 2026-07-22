Vàng 24K là gì?
Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Trên thị trường, loại vàng này còn được biết đến qua nhiều tên gọi như vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 9999. Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất rất cao, vàng 24K có màu vàng ánh kim đậm, độ bóng tự nhiên nổi bật và luôn được đánh giá cao về giá trị.
Do chứa rất ít kim loại pha trộn nên vàng 24K có tính mềm, dẻo và dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do vậy, vàng 24K không phải lựa chọn lý tưởng để chế tác các mẫu trang sức có kiểu dáng phức tạp hoặc gắn đá quý.Thay vào đó, vàng 24K thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi, nhẫn trơn và các sản phẩm phục vụ nhu cầu tích lũy tài sản, đầu tư hoặc làm quà tặng có giá trị.
Giá vàng 24K PNJ hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 9h30 sáng nay (22/7), giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,080 - 14,580 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/chỉ ở hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua.
Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,9 - 14,4 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/chỉ ở hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua.
Bảng giá vàng 24K tại PNJ cập nhật lúc 9h30 ngày 22/7/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.080.000
14.580.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.080.000
14.580.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.080.000
14.580.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.900.000
14.400.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 9h30 ngày 22/7/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.400.000
14.702.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.250.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.250.000
14.610.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.950.000
14.400.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.080.000
14.580.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.080.000
14.580.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.900.000
14.400.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng SJC
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.450.000
14.750.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.350.000
13.550.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.850.000
14.35.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.370.000
14.750.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.370.000
14.750.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.370.000
14.750.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.140.000
14.640.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.250.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.090.000
14.590.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.320.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.270.000
14.620.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.270.000
14.620.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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