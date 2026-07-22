Giá tiêu hôm nay 22/7: Giá tiêu đứng yên, xuất khẩu vượt 1 tỷ USD

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 22/7 không ghi nhận biến động so với hôm qua 21/7. Giá thu mua tại các địa phương trọng điểm dao động từ 137.000-140.500 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với 140.500 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg, TP.HCM duy trì 137.500 đồng/kg, còn giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai và Gia Lai cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 22/7 duy trì ổn định tại các vùng trồng trọng điểm, cao nhất 140.500 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Thương Hiệu và Công Luận)

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 22/7

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động Lâm Đồng 140.500 Đi ngang Đắk Lắk 140.000 Đi ngang TP.HCM 137.500 Đi ngang Gia Lai 137.000 Đi ngang Đồng Nai 137.000 Đi ngang

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu hôm nay 22/7 tiếp tục ổn định so với phiên trước. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được chào bán ở mức 6.773 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok giữ mức 9.336 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA duy trì 9.300 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ASTA ở mức 12.200 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil cũng không đổi, ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt đạt 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng ASTA hôm nay giữ ổn định ở mức 8.250 USD/tấn.

Báo cáo tình hình sản xuất, giá cả thị trường nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã thu hoạch khoảng 267.300 tấn hạt tiêu các loại. So với cùng kỳ năm 2025, lượng hạt tiêu tăng 5%.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, tính đến giữa tháng 7/2026, các doanh nghiệp đã xuất khẩu gần 156.200 tấn hạt tiêu. Theo đó, xuất khẩu hạt tiêu đã thu về khoảng 1,02 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết, trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp đã chi ra 257,7 triệu USD để nhập khẩu 45.198 tấn hạt tiêu, trong đó gồm 41.342 tấn tiêu đen và 3.856 tấn tiêu trắng. So với cùng kỳ năm ngoái, hạt tiêu nhập khẩu tăng mạnh 59,7% về lượng và tăng tới 48% về trị giá.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 22/7

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Biến động Indonesia Tiêu đen 6.773 Đi ngang Tiêu trắng 9.336 Đi ngang Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.800 Đi ngang Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Đi ngang Tiêu trắng ASTA 12.200 Đi ngang Việt Nam Tiêu đen loại 500 g/l 5.970 Đi ngang Tiêu đen loại 550 g/l 6.050 Đi ngang Tiêu trắng ASTA 8.250 Đi ngang

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.