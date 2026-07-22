Giá tiêu hôm nay 22/7: Giá tiêu đứng yên, xuất khẩu vượt 1 tỷ USD

Giá tiêu trong nước hôm nay
Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 22/7 không ghi nhận biến động so với hôm qua 21/7. Giá thu mua tại các địa phương trọng điểm dao động từ 137.000-140.500 đồng/kg.
Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với 140.500 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg, TP.HCM duy trì 137.500 đồng/kg, còn giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai và Gia Lai cùng ở mức 137.000 đồng/kg.
Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 22/7
Địa phương
Giá (đồng/kg)
Biến động
Lâm Đồng
140.500
Đi ngang
Đắk Lắk
140.000
Đi ngang
TP.HCM
137.500
Đi ngang
Gia Lai
137.000
Đi ngang
Đồng Nai
137.000
Đi ngang
Giá tiêu thế giới hôm nay
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu hôm nay 22/7 tiếp tục ổn định so với phiên trước. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được chào bán ở mức 6.773 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok giữ mức 9.336 USD/tấn.
Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA duy trì 9.300 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ASTA ở mức 12.200 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil cũng không đổi, ở mức 5.800 USD/tấn.
Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt đạt 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng ASTA hôm nay giữ ổn định ở mức 8.250 USD/tấn.
Báo cáo tình hình sản xuất, giá cả thị trường nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã thu hoạch khoảng 267.300 tấn hạt tiêu các loại. So với cùng kỳ năm 2025, lượng hạt tiêu tăng 5%.
Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, tính đến giữa tháng 7/2026, các doanh nghiệp đã xuất khẩu gần 156.200 tấn hạt tiêu. Theo đó, xuất khẩu hạt tiêu đã thu về khoảng 1,02 tỷ USD.
Ở chiều ngược lại, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết, trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp đã chi ra 257,7 triệu USD để nhập khẩu 45.198 tấn hạt tiêu, trong đó gồm 41.342 tấn tiêu đen và 3.856 tấn tiêu trắng. So với cùng kỳ năm ngoái, hạt tiêu nhập khẩu tăng mạnh 59,7% về lượng và tăng tới 48% về trị giá.
Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 22/7
Quốc gia
Loại tiêu
Giá (USD/tấn)
Biến động
Indonesia
Tiêu đen
6.773
Đi ngang
Tiêu trắng
9.336
Đi ngang
Brazil
Tiêu đen ASTA 570
5.800
Đi ngang
Malaysia
Tiêu đen ASTA
9.300
Đi ngang
Tiêu trắng ASTA
12.200
Đi ngang
Việt Nam
Tiêu đen loại 500 g/l
5.970
Đi ngang
Tiêu đen loại 550 g/l
6.050
Đi ngang
Tiêu trắng ASTA
8.250
Đi ngang
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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