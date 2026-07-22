Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của trường Đại học Công nghệ

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây:

Điểm chuẩn 3 năm qua của trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm ngoái, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất ở ngành Công nghệ thông tin (CN1) với 28,19 điểm. Theo sau là các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật - công nghệ mũi nhọn như Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CN11) với 27,90 điểm, Khoa học máy tính (CN8) đạt 27,86 điểm và Trí tuệ nhân tạo (CN12) ở mức 27,75 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ nông nghiệp (CN10) với 22,00 điểm. Các ngành có điểm trúng tuyển ở nhóm đáy tiếp theo gồm Công nghệ sinh học (CN21) với 22,13 điểm và Công nghệ kỹ thuật xây dựng (CN5) với 22,25 điểm.

Năm nay, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 4.080 chỉ tiêu với các phương thức gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

Phương thức 2. Xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT

Phương thức 2.1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Phương thức 2.2. Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức (HSA)

Phương thức 2.3. Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế SAT

Năm nay, điểm sàn của trường dao động từ 22-24 điểm. Cụ thể, 24 điể áp dụng với nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, ngành Khoa học dữ liệu. 22 điểm áp dụng đối với các ngành đào tạo còn lại.

Đối với các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực HSA và chứng chỉ SAT, bảng quy đổi tương đương sang thang điểm 30 dự kiến sẽ được trường công bố vào chiều nay 2/7.