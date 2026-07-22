(VTC News) -

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đang triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng mua xe trong tháng 7/2026, với tổng giá trị hỗ trợ cao nhất lên tới 220 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.

Đáng chú ý, hai mẫu SUV bán chạy của hãng là Hyundai Creta và Tucson đều được ưu đãi mạnh, với giá trị quy đổi tương đương 100% lệ phí trước bạ. Cụ thể, khách hàng mua Creta được hỗ trợ trực tiếp tối đa 79 triệu đồng, trong khi mức ưu đãi cao nhất dành cho mẫu C-SUV Tucson là 85 triệu đồng.

Hyundai Creta và Tucson nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ/

Bên cạnh chính sách ưu đãi, Creta và Tucson đều được trang bị gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Creta hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị với các tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và phanh tay điện tử.

Ở phân khúc C-SUV, Tucson sở hữu chiều dài cơ sở 2.755 mm, không gian cabin rộng rãi cùng các trang bị như hệ thống âm thanh Bose, camera 360 độ và các công nghệ hỗ trợ lái.

Hyundai Creta hiện có giá tham khảo từ 599 triệu đồng, trong khi Tucson có giá từ 769 triệu đồng.

Bên cạnh Creta và Tucson, nhiều dòng xe khác của Hyundai cũng nhận ưu đãi đáng kể trong tháng 7. Grand i10 có tổng giá trị quyền lợi lên tới 50 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Stargazer 117 triệu đồng và Santa Fe cao nhất 220 triệu đồng. Tùy từng mẫu xe, quyền lợi có thể bao gồm giảm giá từ Hyundai Thành Công và đại lý, thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và gói gia hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km.