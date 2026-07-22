(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 22/7 tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ tại nhiều địa phương duy trì ở mức rất cao, đặc biệt khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Thời tiết khô nóng kéo dài khiến cảm giác oi bức gia tăng, nhất là vào khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều. Người dân cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng đỉnh điểm, đồng thời chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước tác động của nền nhiệt cao.

Thời tiết Thanh Hóa đến Huế

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là một trong những nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước trong ngày 22/7.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 35-38°C, phía Nam có nơi trên 38°C.

Ban ngày trời nắng nóng trên diện rộng, riêng các tỉnh phía Nam của khu vực xuất hiện nắng nóng gay gắt, làm gia tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với ánh nắng.

Chiều tối và đêm, thời tiết chuyển nhiều mây hơn, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong các cơn dông cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 22/7: Nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 39°C

Dự báo thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết phân hóa rõ giữa khu vực phía Bắc và phía Nam. Ở phía Bắc, nền nhiệt tiếp tục tăng cao:

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Nhiều địa phương ghi nhận nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt, khiến nguy cơ cháy rừng và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao. Người dân cần sử dụng điện an toàn, hạn chế đốt thực bì và chú ý phòng chống cháy nổ.

Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3 duy trì trên toàn khu vực.

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ hôm nay

So với các tỉnh ven biển miền Trung, Cao nguyên Trung Bộ có thời tiết dễ chịu hơn nhờ nền nhiệt thấp hơn.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Ban ngày trời nắng, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, từ chiều tối đến đêm vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Trong các cơn dông, người dân cần cảnh giác với nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt tại các khu vực vùng núi và địa hình cao.

Khuyến cáo cho người dân miền Trung

Đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện phục vụ làm mát tăng cao. Người dân nên sử dụng điện tiết kiệm và an toàn nhằm giảm nguy cơ quá tải hệ thống điện cũng như phòng tránh cháy nổ.

Đối với người lao động ngoài trời, nên bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế hoạt động trong khoảng từ 11-16h, đồng thời bổ sung đầy đủ nước và chất điện giải để phòng chống mất nước.

Bên cạnh đó, dù ban ngày nắng nóng gay gắt nhưng chiều tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Người dân nên theo dõi dự báo thời tiết trước khi di chuyển, tránh trú dưới cây lớn, cột điện hoặc biển quảng cáo khi có dông nhằm hạn chế rủi ro do lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe trước nền nhiệt cao, đồng thời theo dõi các bản tin thời tiết để ứng phó kịp thời với mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra vào chiều tối và đêm.