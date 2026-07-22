(VTC News) -

Giá cà phê thế giới quay đầu giảm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London đảo chiều giảm 1,7% (66 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống 3.818 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 1,35% (52 USD/tấn), xuống còn 3.799 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm 43-45 USD/ounce.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 2,45 US cent/pound (-0,75%) còn 322,1 US cent/pound. Giá cà phê kỳ hạn giao tháng 12/2026, giảm 1,55 US cent/pound (-0,5%) xuống 307,9 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 0,8-0,85 cent/pound.

Giá cà phê Robusta và Arabica đảo chiều giảm. (Ảnh:King Coffee)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 22/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức giảm Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.818 USD/tấn -1,7% Tháng 11/2026 3.799 USD/tấn -1,35% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 322,1 US cent/pound -0,75% Tháng 12/2026 307,9 US cent/pound -0,5%

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo trang Notícias Agrícolas, giá cà phê Arabica giảm 0,75% trên sàn New York và cà phê Robusta giảm 1,70% trên sàn London sau khi dự báo thời tiết khô ráo thuận lợi cho vụ thu hoạch ở Brazil.

Điều này tạo thuận lợi cho quá trình thu hoạch, phơi sấy và chế biến sau thu hoạch, qua đó phần nào giảm bớt lo ngại về nguồn cung cà phê trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang theo dõi sát tác động từ các trận mưa trong những tuần gần đây. Theo các chuyên gia, lượng mưa trên mức trung bình ở các vùng sản xuất quan trọng đã làm chậm tiến độ thu hoạch và làm dấy lên lo ngại về chất lượng của một phần vụ mùa, đặc biệt là cà phê Arabica. Độ ẩm trong quá trình chín và thu hoạch làm tăng nguy cơ suy giảm chất lượng và đòi hỏi sự cẩn trọng hơn trong khâu chế biến sau thu hoạch.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, nông dân Brazil cũng được cho là vẫn bán hàng khá thận trọng với kỳ vọng giá còn tăng, đồng thời theo dõi sát nguy cơ El Niño có thể ảnh hưởng đến vụ cà phê tiếp theo.