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Fed có thể tăng lãi suất, giá vàng sẽ biến động ra sao? Các chuyên gia chỉ ra rằng, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7, gây sức ép lên giá vàng và dầu mỏ.

Mỹ tập kích 'trung tâm tác chiến kho UAV' Iran Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông tin trên mạng xã hội quân đội Mỹ đã hoàn thành đêm tấn công thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran.

Hyundai Creta và Tucson nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ Trong tháng 7/2026, Hyundai Creta và Tucson được hỗ trợ trực tiếp tối đa lần lượt 79 triệu đồng và 85 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản.

Âm thầm chịu đau 6 tháng vì sợ phiền con, cụ ông bỏ lỡ cơ hội điều trị vàng Sợ tốn tiền và làm phiền con cháu, nhiều người cao tuổi âm thầm chịu đựng những cơn đau mà không biết rằng sự im lặng này vô tình cướp đi cơ hội điều trị vàng.

Giá vàng 24K PNJ hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (22/7), giá vàng 24K tại PNJ và một số thương hiệu lớn được điều chỉnh tăng.

Phá đường dây sản xuất, bán nước hoa giả trên Shopee, khởi tố 13 người Đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả vừa bị lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hoá triệt phá, khởi tố 13 người có liên quan.

Giá tiêu hôm nay 22/7: Giá tiêu đứng yên, xuất khẩu vượt 1 tỷ USD Giá tiêu hôm nay 22/7 ổn định tại các vùng trồng trọng điểm, thị trường hồ tiêu thế giới cũng chưa ghi nhận biến động mới.

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của trường Đại học Công nghệ Mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây nhất.

Tin nóng thế giới hôm nay ngày 22/7: Ngoại trưởng Mỹ - Trung gặp trước thềm thượng đỉnh Tổng hợp tin tức thế giới ngày 22/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về căng thẳng thương mại Mỹ - Canada, quan hệ Mỹ - Trung, viện trợ tới Cuba và xung đột Mỹ - Iran.

Cứu 2 người bị điện giật, một chiến sĩ Quân đoàn 34 ở Gia Lai không qua khỏi Phát hiện 2 người dân bị điện giật, Hạ sĩ Kpă Thiệp (Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai) không chút do dự, lập tức lao vào cứu giúp.

Cặp diễn viên phim giờ vàng gây sốt với bộ ảnh cưới ngọt ngào Sau hơn hai năm gắn bó, cặp diễn viên phim giờ vàng NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh chia sẻ bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ diễn ra tháng 9.

ASEAN Online Sale Day 2026: Cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường ra khu vực Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành xu hướng tất yếu tại Đông Nam Á.

Tài xế taxi ở Gia Lai bị 2 người đánh tới tấp trong xe Đoạn clip ghi cảnh 2 người đàn ông lao vào xe hành hung tài xế taxi lan truyền trên mạng xã hội, trong đó một người giữ tay nam tài xế taxi để người còn lại đánh.

Kỳ tích y khoa: Những ca bệnh hiếm, khó phải 'chào thua' bác sĩ Việt Từ những ca bệnh hiếm đến các bệnh lý đặc biệt phức tạp, bác sĩ Việt liên tiếp tìm ra lời giải bằng kỹ thuật đột phá, mở thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh.