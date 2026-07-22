  • logo
Xuất bản ngày 22/07/2026 10:43 AM
Xuất bản ngày 22/07/2026 10:43 AM

Fed có thể tăng lãi suất, giá vàng sẽ biến động ra sao?

(VTC News) -

Các chuyên gia chỉ ra rằng, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7, gây sức ép lên giá vàng và dầu mỏ.

VTC News
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 22/7: Có nơi nắng nóng trên 35°C
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 22/7: Có nơi nắng nóng trên 35°C
Thời tiết Hà Nội hôm nay 22/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có thể mưa dông
Thời tiết Hà Nội hôm nay 22/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có thể mưa dông
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá cà phê hôm nay 22/7: Thế giới quay đầu giảm
Giá cà phê hôm nay 22/7: Thế giới quay đầu giảm
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm