Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là tạp chất hoặc kim loại khác.
Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đậm, bề mặt sáng bóng và có tính chất mềm, dẻo hơn so với các loại vàng có hàm lượng hợp kim cao. Vì đặc tính này, vàng 9999 thường được sử dụng để chế tác vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng nay (22/7/2026), giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 14,34 - 14,64 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 40.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở mức 14,32 - 14,62 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 120.000 đồng/chỉ (mua vào) và tăng 20.000 đồng/chỉ (bán ra) so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 22/7/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.320.000
14.620.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 99.99
13.150.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.700.000
14.200.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h ngày 22/7/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.340.000
14.642.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.190.000
14.540.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.190.000
14.550.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.890.000
14.340.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.290.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.020.000
14.520.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.020.000
14.520.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.850.000
14.350.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.320.000
14.620.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.200.000
13.400.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.700.000
14.200.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.300.000
14.670.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.300.000
14.670.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.300.000
14.670.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.070.000
14.570.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.190.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.040.000
14.540.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.250.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.200.000
14.550.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.200.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.950.000
14.450.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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