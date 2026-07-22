Phá đường dây sản xuất, bán nước hoa giả trên Shopee, khởi tố 13 người

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (như CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh triển khai phương án triệt phá chuyên án. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Những gian hàng ảo bán nước nước hoa giả

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 12 bị can về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và 1 bị can về tội “Trốn thuế” gồm: Đinh Thị Phương (SN 2003), Đào Văn Cảnh (SN 1997) thường trú tại xã Tân Tiến (tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998), Đào Văn Minh (SN 1998) thường trú tại xã Hồ Vương (tỉnh Thanh Hóa); Mai Minh Đức (SN 1996), Nguyền Quỳnh Trang (SN 1996) thường trú tại khu chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam (phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội).

Nguyễn Văn Bảo (SN 1994, thường trú tại khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Hậu (SN 2002, thường trú tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh); Đào Thị Thùy (SN 1996, thường trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Đặng Công Hanh (SN 1999, thường trú tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Phùng Thị Ngọc Linh (SN 1997, thường trú xã Thượng Cát, TP Hà Nội); Giang Quế Dinh (SN 1986, thường trú tại phường Bình Tiên, TP.HCM) và Ngô Hải Ninh (SN 1994, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

Hương liệu mà các đối tượng sử dụng để sản xuất nước hoa giả. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là Shopee) tại tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện hai cơ sở kinh doanh (cơ sở tại xã Tân Tiến do vợ chồng Đào Văn Cảnh và Đinh Thị Phương làm chủ; cơ sở tại xã Hồ Vương do vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh làm chủ) có nhiều dấu hiệu bất thường.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi của các đối tượng khi đánh trúng vào “điểm yếu” của thị trường mua sắm trực tuyến hiện nay. Đó là các đối tượng lợi dụng quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến lỏng lẻo, dễ dàng lập ra hàng loạt tài khoản, “gian hàng ảo” với thông tin giả mạo.

Việc các sàn thương mại điện tử chưa thể kiểm soát triệt để 100% nguồn gốc, giấy chứng nhận chính hãng của từng sản phẩm đăng tải tạo kẽ hở để các đối tượng dùng các kỹ thuật tối ưu gian hàng, chạy quảng cáo để đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

Đặc biệt, lợi dụng tâm lý một bộ phận người tiêu dùng muốn sở hữu sản phẩm mang nhãn hiệu xa xỉ (CHANEL, GUCCI, DIOR...) nhưng lại có mức chi trả thấp, các đối tượng thiết lập mức giá bán “siêu rẻ”, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá của hàng chính hãng. Nhãn mác nhái tinh vi kết hợp với những lời quảng cáo đường mật như “hàng xách tay”, “hàng chiết”, hay “shopee trợ giá” đã dễ dàng giăng bẫy hàng nghìn khách hàng nhẹ dạ, cả tin, chuộng hàng hiệu.

Các loại vật tư, phương tiện các đối tượng sử dụng để sản xuất, sang chiết nước hoa giả. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Để triệt xóa đường dây tinh vi này, lực lượng công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vai trò, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Ngày 21/3, Ban Chuyên án đồng loạt phá án, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội; thu giữ hơn 650 chai nước hoa 100ml thành phẩm, hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nước hoa nổi tiếng trên thế giới (trong đó có CHANEL, GUCCI, DIOR...), cùng hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu, 4 xe ô tô và nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.

Lật mặt những kẻ ẩn danh

Mở rộng điều tra chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá tập trung lực lượng điều tra làm rõ và dựng lên sơ đồ, bóc gỡ toàn bộ hệ thống “vòi bạch tuộc” sản xuất, kinh doanh hàng giả này. Qua đó, làm rõ một hệ thống phân phối đa tầng, từ các tổng kho sỉ trực tuyến cho đến những “xưởng” sản xất, sang chiết số lượng lớn nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng...

Điển hình như Phùng Thị Ngọc Linh, với thủ đoạn ẩn danh sau các tài khoản mạng xã hội, Linh thực hiện trót lọt các giao dịch bán sỉ nước hoa giả cho nhiều khách hàng. Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hàng loạt thùng carton nước hoa thành phẩm cùng số lượng lớn công cụ, bình thủy tinh và các can nhựa chứa dung dịch hóa chất tạo mùi dùng để pha chế.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra mở rộng nguồn hàng của vợ chồng Nguyễn Quỳnh Trang - Mai Minh Đức, Cơ quan điều tra làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu gốc để vợ chồng này sản xuất nước hoa giả.

Theo đó, qua Giang Quế Dinh, là người đứng sau điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh hương liệu là Công ty TNHH Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES (ở TP.HCM). Để che giấu hành vi, Dinh không lộ diện trên giấy tờ mà để mẹ đẻ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật.

Những can hương liệu, nước hoa giả được các đối tượng dùng để sản xuất, sang chiết nước hoa thương hiệu giả. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Dưới sự điều khiển của Dinh, dòng hương liệu gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu chính ngạch về nước thông qua các pháp nhân này, sau đó bán ra thị trường tự do. Từ năm 2023 đến 2025, Dinh chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng (trong đó có vợ chồng Đức - Trang) nhưng cố tình để ngoài sổ sách, không kê khai thuế với doanh số lên đến hơn 15,5 tỉ đồng.

Thực hiện khám xét 2 công ty này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều ngoại tệ.

Sau khi nhập hương liệu từ Dinh, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang tiến hành trộn hóa chất này với cồn, nước cất và sử dụng các công cụ như xô, bình tam giác để tạo ra dung dịch nước hoa giả. Nhóm này đặt làm vỏ chai chiết 10ml, in ấn dán nhãn mác của các thương hiệu cao cấp.

Đồng thời, câu kết với Ngô Hải Ninh (chuyên thiết kế, quảng cáo và vận hành các gian hàng trên sàn Shopee) để đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử bán ra thị trường.

Chỉ từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, nhóm này đã thu về tổng lợi nhuận bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa chiết giả trên Shopee. Các sản phẩm nước hoa giả sau khi thành phẩm sẽ được bán cho nhiều đối tượng trên khắp cả nước qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội (trong đó Đào Văn Minh, Đào Văn Cảnh tại Thanh Hóa là 2 đầu mối thu mua, sau đó tổ chức livestream, chạy quảng cáo và tiếp tục bán lại cho người tiêu dùng).