Tin nóng thế giới hôm nay ngày 22/7: Ngoại trưởng Mỹ - Trung gặp trước thềm thượng đỉnh

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 22/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada, làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước; Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị; Mỹ triển khai chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba trong gói hỗ trợ mới trị giá 100 triệu USD; Iran cảnh báo sẽ mở rộng đáp trả nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân.

Ông Trump áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada với lý do Ottawa có các chính sách mà Washington cho là “đối xử không công bằng” đối với ô tô, sản phẩm sữa và đồ uống có cồn của Mỹ.

Theo Nhà Trắng, các mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng cả với một số mặt hàng trước đây được hưởng ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada như năng lượng, kali, thủy sản và khoáng sản quan trọng sẽ được miễn trừ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Động thái này tiếp tục làm leo thang căng thẳng thương mại giữa Washington và Ottawa sau hàng loạt biện pháp áp thuế nhằm vào thép, nhôm, ô tô và nhiều mặt hàng khác trong thời gian qua. Thủ tướng Canada Mark Carney chỉ trích quyết định của Mỹ là vi phạm USMCA, đồng thời khẳng định Ottawa vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhưng cũng sẵn sàng có các biện pháp đáp trả nếu cần thiết.

Ngoại trưởng Mỹ - Trung gặp nhau trước thềm thượng đỉnh

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Manila bên lề các hội nghị ASEAN trong tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Theo giới phân tích, cuộc gặp nhiều khả năng sẽ tập trung chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến có thể diễn ra vào cuối tháng 9 nếu hai bên thống nhất được lịch trình.

Quan hệ Mỹ - Trung đã phần nào ổn định sau thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời, song hai nước vẫn tồn tại nhiều bất đồng trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và an ninh. Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Washington và Bắc Kinh cần tiếp tục duy trì đối thoại dù còn nhiều khác biệt.

Mỹ triển khai chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã đưa chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba trong khuôn khổ gói hỗ trợ mới trị giá 100 triệu USD.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Lô hàng gồm lương thực và các bộ dụng cụ vệ sinh, đủ hỗ trợ khoảng 700 gia đình, được tổ chức Catholic Relief Services vận chuyển và phân phối thông qua hệ thống các giáo xứ địa phương.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với khó khăn về năng lượng và đời sống dân sinh. Trước đó, Tây Ban Nha và Brazil cũng đã triển khai các chương trình viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ người dân Cuba.

Iran cảnh báo đáp trả nếu Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố Tehran sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân hoặc những địa điểm mà Iran coi là đặc biệt nhạy cảm.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại thủ đô Tehran của Iran. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và một cơ sở hạt nhân được cho là nằm trong lòng núi ở tỉnh Isfahan.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số hệ thống radar tại Kuwait. Song song với diễn biến quân sự, Iran và Pakistan cũng tăng cường các cuộc tiếp xúc nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng trong khu vực.