Giá cà phê hôm nay 21/7: Robusta và Arabica tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tăng nhẹ 0,18% (7 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt mức 3.884 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 0,57% (22 USD/tấn), lên mức 3.851 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 1,33% (4,25 US cent/pound), lên mức 324,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,86% (5,65 US cent/pound), đạt mức 309,45 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 21/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.884 USD/tấn +0,18% Tháng 11/2026 3.851 USD/tấn +0,57% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 324,55 US cent/pound +1,33% Tháng 12/2026 309,45 US cent/pound +1,86%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo trang tin Barchart, giá cà phê thế giới tăng cao trong phiên giao dịch đầu tuần do vụ thu hoạch cà phê tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, diễn ra chậm hơn so với cùng kỳ niên vụ trước.

Thứ Sáu tuần trước, công ty tư vấn và cung cấp dữ liệu nông nghiệp hàng đầu của Brazil - Safras & Mercado cho biết, vụ thu hoạch cà phê năm 2026/27 của Brazil đã hoàn thành 64% (tính đến ngày 15/7). Con số này thấp hơn so với mức 77% của năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 70%. Trong đó, thu hoạch Robusta đạt 84%, còn Arabica mới hoàn thành 54%.

Tiến độ thu hoạch chậm làm gia tăng lo ngại về nguồn cung ngắn hạn, nhất là trong bối cảnh mưa lớn tại nhiều vùng trồng cà phê của Brazil thời gian qua đã cản trở hoạt động thu hoạch và có thể ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê.

Nhiều nông dân Brazil hiện vẫn tiếp tục hạn chế bán ra với kỳ vọng giá còn tăng, đồng thời theo dõi sát nguy cơ El Niño có thể ảnh hưởng đến vụ mùa năm tới.

Mặc dù phục hồi trong phiên đầu tuần, giá cà phê thế giới vẫn dao động mạnh sau khi thiết lập mức cao nhất khoảng 5,75 tháng hồi đầu tháng.

Ngày 6/7, giá cà phê Arabica tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 6 tháng, trong khi Robusta lập đỉnh tương tự vào ngày 7/7. Tuy nhiên, kể từ đó, thị trường liên tục biến động trong biên độ rộng khi thanh khoản suy giảm đáng kể.

Lượng tồn kho cà phê trên Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE) có xu hướng giảm trong 3 tháng qua, điều này cũng hỗ trợ giá cà phê. Lượng tồn kho cà phê Arabica của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,25 năm, chỉ còn 332.945 bao vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta của ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng sau đó tăng lên mức cao nhất trong 3,75 tháng, đạt 4.239 lô vào thứ Hai.