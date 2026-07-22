Nữ sinh đoạt HCV Olympic Vật lý được tỉnh Ninh Bình thưởng 500 triệu đồng
Giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, Nguyễn Thị Bích Ngọc được UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen và thưởng 500 triệu đồng.
Từ con số 0, nữ sinh bền bỉ một năm để chạm tới 3 đại học danh giá Trung Quốc
Một năm gần như không có ngày nghỉ giúp em Phạm Khánh Linh trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và Giao thông Thượng Hải.
Người thầy biến căn nhà nhỏ thành 'xưởng sáng chế', thắp lửa khoa học 20 năm
Suốt hơn hai thập kỷ, TS Nguyễn Phan Kiên lặng lẽ mở cửa ngôi nhà nhỏ giữa Hà Nội để dẫn dắt sinh viên nghiên cứu, tạo ra những sáng chế hữu ích cho cộng đồng.
Triệt phá đường dây ma túy đội lốt 'pod chill', giữ 1.670 đầu thuốc lá điện tử
Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy Etomidate ngụy trang trong "pod chill", bắt nhiều nghi phạm, thu giữ 1.670 đầu pod.
Nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, có bài báo quốc tế Q1 ở tuổi 22
Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, Phạm Thị Thu Huệ gây ấn tượng với GPA 3.85/4.0, bài báo quốc tế Q1 và nhiều giải nghiên cứu khoa học.
Fed có thể tăng lãi suất, giá vàng sẽ biến động ra sao?
Các chuyên gia chỉ ra rằng, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7, gây sức ép lên giá vàng và dầu mỏ.
Mỹ tập kích 'trung tâm tác chiến kho UAV' Iran
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông tin trên mạng xã hội quân đội Mỹ đã hoàn thành đêm tấn công thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran.
Hyundai Creta và Tucson nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ
Trong tháng 7/2026, Hyundai Creta và Tucson được hỗ trợ trực tiếp tối đa lần lượt 79 triệu đồng và 85 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản.
Âm thầm chịu đau 6 tháng vì sợ phiền con, cụ ông bỏ lỡ cơ hội điều trị vàng
Sợ tốn tiền và làm phiền con cháu, nhiều người cao tuổi âm thầm chịu đựng những cơn đau mà không biết rằng sự im lặng này vô tình cướp đi cơ hội điều trị vàng.
Giá vàng 24K PNJ hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (22/7), giá vàng 24K tại PNJ và một số thương hiệu lớn được điều chỉnh tăng.
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