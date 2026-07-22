Mỹ tập kích 'trung tâm tác chiến kho UAV' Iran

(VTC News) -

Mỹ công bố video tập kích loạt mục tiêu mới nhất của Iran.

CENTCOM viết trên mạng xã hội X: “Các mục tiêu của CENTCOM nhắm vào trung tâm điều hành quân sự, năng lực hàng hải, nhà chứa máy bay, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự của Iran để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại của Iran tại eo biển Hormuz”.

Tuy nhiên, CENTCOM không cung cấp thêm chi tiết về số lượng mục tiêu bị tấn công trong đêm thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran.

Tuyên bố thông tin thêm Iran tấn công hơn 30 tàu thương mại đi qua eo biển trong 3 tháng qua và kể từ đầu tháng 5, CENTCOM “hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển của khoảng 900 tàu thương mại và 450 triệu thùng dầu thô”.

Lưu lượng vận chuyển hàng hải hàng ngày tại eo biển Hormuz thường xuyên giảm xuống chỉ còn một con số kể từ khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước xung đột Mỹ - Iran, trung bình có 130 tàu đi qua mỗi ngày.

Đợt tập kích mới nhất giữa hai quốc gia này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran, đồng thời dự báo quốc gia Tây Á sẽ mất nhiều năm để khắc phục thiệt hại do chiến sự gây ra. “Nếu chúng tôi rời đi lúc này, Iran sẽ mất 20-25 năm để tái thiết. Chúng tôi vẫn chưa xong việc”, ông nói và thêm rằng Mỹ sẽ chưa rút quân.

Cuộc xung đột khiến Mỹ hứng chịu tổn thất lớn về nhân mạng. Lầu Năm Góc xác nhận quân nhân Mỹ mất tích trong vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan tuần trước “được cho là đã thiệt mạng”. Thông tin này nâng tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong xung đột Trung Đông lên 18 người.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông tin thêm có 100 binh sĩ Mỹ bị thương ở nhiều mức độ khác nhau kể từ ngày 7/7.

“Mặc dù có gần 100 quân nhân được xác định bị thương ở nhiều mức độ khác nhau kể từ ngày 7/7, nhưng 96% trong số họ đã trở lại làm nhiệm vụ. Họ quyết tâm quay lại chiến đấu. Phần lớn chấn thương gặp phải là chấn động nhẹ”, ông Parnell xác nhận.