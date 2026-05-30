Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tại Hà Nội năm 2026

Sáng 30/5, thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Môn Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận. Thí sinh làm bài tự luận trong 120 phút từ 8h đến 10h.

Tống Vũ Dũng, học sinh THCS Xuân La, là một trong những thí sinh đầu tiên rời phòng thi sau khi kết thúc môn Ngữ văn. Nam sinh cho biết cảm thấy khá thoải mái với đề thi năm nay và đánh giá đề có độ khó phù hợp với học sinh lớp 9.

“Em thấy đề vừa sức, có những câu hỏi khá thú vị. Đặc biệt, phần nghị luận xã hội mang tính thời sự, gần gũi với học sinh nên em có nhiều ý để triển khai. Em tự tin mình có thể đạt khoảng 8 điểm”, Dũng chia sẻ.

Trong khi đó, Phạm Quỳnh Anh, học sinh THCS Ba Đình, cho biết môn Ngữ văn không phải là thế mạnh của em. Tuy nhiên, nữ sinh nhận xét đề thi bám sát nội dung đã học và không gây bất ngờ cho thí sinh.

“Đề thi vừa sức, đúng những nội dung em đã được ôn tập. Em làm bài khá tốt và tự tin có thể đạt khoảng 8 điểm. Kết quả của môn thi đầu tiên giúp em có thêm sự tự tin để bước vào hai môn thi còn lại”, Quỳnh Anh nói.

Không ít thí sinh nhận xét đề thi Ngữ văn gần gũi, tạo điều kiện để bày tỏ suy nghĩ và liên hệ thực tế. Em Ngọc Duy, học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh, đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ và có tính mở. Chia sẻ về bài làm của mình, Duy cho biết ở phần nghị luận xã hội, em đã liên hệ đến hình ảnh nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang cùng câu nói: “Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao”.

“Em lấy hình ảnh anh Khoai Lang Thang và câu nói ‘Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao’ để đưa vào phần liên hệ. Em thấy điều đó phù hợp với nội dung cần bàn luận trong bài”, Duy chia sẻ.

Theo nam sinh, đề thi không quá đánh đố, ngữ liệu và yêu cầu tương đối gần gũi với học sinh. Nhờ vậy, em có thể triển khai ý và bày tỏ quan điểm cá nhân một cách thuận lợi. Với bài làm của mình, Duy kỳ vọng đạt khoảng 8,5 điểm môn Ngữ văn.

Kỳ thi lớp 10 công lập Hà Nội năm nay diễn ra tại 224 điểm thi với gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi. Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được đăng ký một trong các thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn.