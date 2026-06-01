Khảo sát công viên Lê Thị Riêng tìm nơi chôn tập thể liệt sĩ Mậu Thân 1968

Chiều 1/6, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức khảo sát thực địa tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), nơi được cho là có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh năm 1968.

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức khảo sát thực địa tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Nguyễn Đạt)

Báo cáo tại buổi khảo sát, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, thời gian qua đơn vị đã nghiên cứu, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu lịch sử, bản đồ qua các thời kỳ, hình ảnh lưu trữ trong và ngoài nước.

Song song đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM tích cực làm việc với các chuyên gia lịch sử, gặp gỡ những nhân chứng từng trực tiếp chứng kiến các sự kiện diễn ra tại khu vực nghĩa trang Đô Thành - nơi nay đã trở thành công viên Lê Thị Riêng.

Từ các nguồn tư liệu mới thu thập được, kết hợp khảo sát thực địa, phân tích mô phỏng địa hình và thông tin từ nhân chứng, Bộ Tư lệnh TP.HCM bước đầu xác định một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu đã thu thập cùng kết quả khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề để tiếp tục đánh giá, thẩm định các nguồn thông tin, qua đó có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xác định chính xác khu vực nghi là nơi chôn cất tập thể liệt sĩ.

Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, ngày 28/5, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh ngày 12/2/1968 và được chôn cất tại nghĩa địa Chí Hòa (nghĩa trang Đô Thành), khu vực nay thuộc công viên Lê Thị Riêng.

Trong quá trình rà soát tư liệu lịch sử, đơn vị phát hiện nhiều bức ảnh ghi lại hình ảnh các em nhỏ sống quanh nghĩa địa Chợ Quán và nghĩa địa Chí Hòa vào năm 1968. Những nhân vật trong ảnh khi đó khoảng 10-14 tuổi, hiện nay ước tính đã từ 68-72 tuổi.

Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận định đây có thể là những nhân chứng quan trọng, góp phần xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ, đối chiếu dữ liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt.

Đơn vị kêu gọi người dân, đặc biệt là những người từng sinh sống tại khu vực nghĩa địa Chợ Quán, nghĩa địa Chí Hòa trước đây, các nhà nghiên cứu lịch sử, cựu học sinh và những người nhận ra các nhân vật trong ảnh cung cấp thông tin phục vụ quá trình xác minh.