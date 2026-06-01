Iran dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ, tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Thông tin được hãng thông tấn Tasnim có liên hệ với nhà nước Iran chia sẻ hôm thứ Hai (1/6), từ một bài đăng trên ứng dụng Telegram. Iran cho rằng các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon nhằm vào lực lượng Hezbollah là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ.

Bản tin cho biết việc Israel ngừng bắn tại Lebanon là điều kiện tiên quyết để duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn này “hiện đã bị vi phạm trên mọi mặt trận”.

Các tàu trên eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó đăng trên nền tảng X rằng Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ và bất kỳ vi phạm nào ở một mặt trận “sẽ được xem là vi phạm trên tất cả các mặt trận”.

Ông viết: “Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về những hậu quả của bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào”.

Trong khi đó, Israel thông báo hôm Chủ nhật (31/5) rằng nước này kiểm soát được Beaufort Castle, một pháo đài có lịch sử khoảng 900 năm nằm ở phía bắc sông Litani. Công trình này có giá trị chiến lược về quân sự và được xem là biểu tượng cho giai đoạn Israel chiếm đóng miền nam Lebanon từ năm 1982 đến năm 2000.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai cũng ra lệnh tấn công các khu dân cư do Hezbollah kiểm soát ở phía nam thủ đô Beirut. Trong khi đó, Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau từ suốt cuối tuần qua.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ tấn công các hệ thống phòng không của Iran, hai máy bay không người lái bị cho là đe dọa tàu thuyền, cùng một trạm điều khiển mặt đất nhằm đáp trả “các hành động gây hấn của Iran”, bao gồm việc bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận.

Mới cách đó không lâu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran “thực sự muốn đạt được một thỏa thuận”, đồng thời cáo buộc những người chỉ trích các cuộc đàm phán đang làm tổn hại đến cơ hội đạt được thỏa thuận.

Ông viết: “Cứ bình tĩnh và thư giãn, cuối cùng mọi việc sẽ ổn thỏa – lúc nào cũng vậy!"

Động thái rút lui của Iran diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cuối tuần qua đang xem xét một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc chiến, được đàm phán giữa Washington và Tehran. Theo Axios, hôm thứ Sáu (29/5) ông Trump bổ sung các sửa đổi vào dự thảo thỏa thuận và gửi lại cho các nhà đàm phán Iran.

Ông Trump cũng thông báo trên Truth Social hôm thứ Sáu rằng Mỹ sẽ chấm dứt việc phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz và các tàu “bị mắc kẹt trong eo biển này... có thể bắt đầu hành trình trở về nhà”.

Lệnh phong tỏa của Mỹ trước đó được triển khai nhằm ngăn chặn các tàu của Iran và các tàu chở dầu Iran đi qua tuyến hàng hải hẹp này.