Mitsubishi: Một số xe cũ chưa xác định được khả năng tương thích với xăng E10

Trước thời điểm xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, nhiều chủ xe quan tâm liệu phương tiện của mình có thể sử dụng loại nhiên liệu mới này hay không. Mới đây, Mitsubishi Motors Việt Nam đã đưa ra thông tin về khả năng tương thích của xăng E10 đối với các dòng xe do hãng phân phối.

Theo Mitsubishi Motors Việt Nam, các mẫu xe Mitsubishi trang bị động cơ phun xăng điện tử (MPI/EFI) được sản xuất từ năm 1997 đến nay và phân phối tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10.

Tuy nhiên, hãng cũng lưu ý một số mẫu xe hiện chưa xác định được khả năng tương thích với xăng E10. Danh sách này gồm một số mẫu xe cũ:

L300 (trang bị động cơ chế hoà khí) được sản xuất từ 1995 đến 2003.

Pajero - V31 (trang bị động cơ chế hoà khí) được sản xuất từ 1997 đến 2002.

Jolie (trang bị động cơ chế hoà khí) được sản xuất từ 1998 đến 2003.

Proton Wira (trang bị động cơ phun xăng) được sản xuất từ 1996 đến 1999.

Mitsubishi Motors Việt Nam khuyến nghị khách hàng tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng để nắm rõ loại nhiên liệu được nhà sản xuất khuyến cáo.

Một chiếc Mitsubishi Jolie 2001 thời đầu​. (Ảnh: otosaigon)

Bên cạnh khả năng tương thích, hãng cũng đưa ra lưu ý đối với các phương tiện ít sử dụng trong thời gian dài. Theo đó, chủ xe cần chú ý bảo quản nhiên liệu trong bình để hạn chế hiện tượng tách nước - một đặc tính có thể xuất hiện ở nhiên liệu sinh học nếu bảo quản không phù hợp.

Mitsubishi Motors Việt Nam đồng thời khuyến cáo khách hàng kiểm tra và bảo dưỡng phương tiện định kỳ tại các nhà phân phối ủy quyền theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm duy trì khả năng vận hành tối ưu của xe.

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng khuyến cáo, các dòng xe cũ - xe sản xuất trước năm 2000 sử dụng bộ chế hòa khí (carburetor) - nên tiến hành bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển đổi sang dùng xăng sinh học E10. Để bảo đảm mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục duy trì xăng E5 RON92 đến hết ngày 31/12/2030.

Xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn giữa 9-10% ethanol sinh học và xăng khoáng. Theo Mitsubishi Motors Việt Nam, loại nhiên liệu này giúp giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận hành, đồng thời làm giảm các khí thải độc hại như CO và HC so với xăng thông thường.

