Ký hiệu nào trên xe máy Yamaha giúp nhận biết có thể dùng xăng E10?

Trong bối cảnh xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, nhiều người sử dụng xe máy Yamaha băn khoăn liệu phương tiện của mình có tương thích với loại nhiên liệu mới này hay không. Theo thông tin từ Yamaha Motor Việt Nam, phần lớn các dòng xe máy Yamaha hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10, đặc biệt là các mẫu xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI).

Yamaha cho biết tất cả các mẫu xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử FI đều tương thích với xăng sinh học E10. Người dùng có thể nhận biết xe thuộc nhóm này thông qua ký hiệu "FI" xuất hiện trên tem xe hoặc hiển thị trên cụm đồng hồ.

Ngoài ký hiệu FI, Yamaha cũng đưa ra một số cách nhận biết khác. Khi bật khóa điện, xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử thường phát ra tiếng bơm xăng hoạt động trong khoảng 3 giây trước khi khởi động. Bên cạnh đó, trên cụm đồng hồ sẽ có đèn cảnh báo động cơ. Khi bật khóa điện, đèn này sẽ sáng lên và tự tắt nếu hệ thống hoạt động bình thường.

Đối với các mẫu xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí, khả năng tương thích với E10 phụ thuộc vào năm sản xuất. Theo Yamaha Motor Việt Nam, các mẫu xe sử dụng bộ chế hòa khí được sản xuất từ năm 2017 đến nay tương thích với xăng E10 RON95.

Trong khi đó, các mẫu xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí được sản xuất trước năm 2017 được khuyến nghị tiếp tục sử dụng xăng E5 RON92. Người dùng có thể kiểm tra năm sản xuất thông qua nhãn hàng hóa được gắn trên xe.

Yamaha Motor Việt Nam cho biết các dòng xe của hãng được thiết kế và phát triển để tương thích với nhiều loại nhiên liệu, trong đó có xăng sinh học E10. Theo doanh nghiệp, loại nhiên liệu này giúp xe vận hành ổn định, êm ái và bền bỉ trong quá trình sử dụng.

Để bảo đảm xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, Yamaha khuyến nghị khách hàng thực hiện bảo dưỡng định kỳ tại hệ thống đại lý Yamaha Town hoặc các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng được hãng ủy nhiệm.