Gợi ý đáp án môn tiếng Anh kỳ thi lớp 10 Hà Nội 2026 đầy đủ 24 mã đề

Môn Ngoại ngữ - tiếng Anh được Hà Nội tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thí sinh làm bài từ 14h đến 15h.

Trong mỗi phòng thi có nhiều mã đề khác nhau nhằm bảo đảm tính khách quan của kỳ thi. Bài thi được làm trên phiếu trả lời trắc nghiệm và chấm bằng phần mềm máy tính.

Dưới đây là đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2026, mã đề 022:

“Đề vừa sức, không có phần nào khiến em mất quá nhiều thời gian suy nghĩ”, đó là nhận xét của Phùng Mai Chi, học sinh Trường THCS Đông Thái, sau khi hoàn thành bài thi Tiếng Anh. Nữ sinh cho biết các dạng câu hỏi khá quen thuộc và dự đoán mình có thể đạt khoảng 9 điểm.

Cùng chung nhận định, Thùy Dương, học sinh Trường THPT Đông Ngạc, đánh giá đề thi không quá khó và tự tin đạt từ 9,5 đến 10 điểm. Dương chia sẻ kết quả môn Ngữ văn buổi sáng chưa được như kỳ vọng nên em hy vọng điểm Tiếng Anh sẽ giúp bù đắp và cải thiện cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Kỳ thi lớp 10 công lập Hà Nội năm nay có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức.