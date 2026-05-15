Đội hình Nhật Bản dự World Cup 2026 mới nhất: Mitoma, Minamino vắng mặt

Ngày 15/5, đội tuyển Nhật Bản công bố danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2026. Trong đó, sự vắng mặt của 2 ngôi sao tấn công Kaoru Mitoma và Takumi Minamino là tổn thất lớn nhất của đại diện châu Á.

Mitoma vừa chấn thương nặng liên quan đến dây chằng trong trận đấu gần nhất của Brighton & Hove Albion tại giải Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó, Minamino chấn thương đầu gối từ tháng 12/2025, nghỉ thi đấu hơn 200 ngày và dự kiến phải đến tháng 8 mới có thể thi đấu trở lại.

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu tiếp tục đặt niềm tin vào Wataru Endo với vai trò đội trưởng. Tiền vệ đang thi đấu cho Liverpool từng gặp chấn thương mắt cá nghiêm trọng. Dù vậy, anh kịp bình phục trong giai đoạn cuối của mùa giải và có thể cùng đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2026.

Đây là đội hình giàu kinh nghiệm, trong đó Yuto Nagatomo lần thứ 5 tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Anh là một trong 3 cầu thủ đang thi đấu trong nước (bên cạnh 2 thủ môn Tomoki Hayakawa và Keisukke Osako) được triệu tập lần này. Toàn bộ các cầu thủ khác của Nhật Bản đều thi đấu tại châu Âu.

Kể từ lần đầu góp mặt tại World Cup 1998 trên đất Pháp, đội tuyển Nhật Bản chưa từng vắng mặt ở bất kỳ kỳ World Cup nào. Họ cũng là đội tuyển đầu tiên ngoài các nước chủ nhà giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, sau khi dễ dàng vượt qua vòng loại khu vực châu Á để có lần thứ tám liên tiếp góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kaoru Mitoma (phải) vắng mặt vì dính chấn thương. (Nguồn: AP)

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại hai ông lớn của bóng đá thế giới là Đức và Tây Ban Nha để đứng đầu bảng đấu, trước khi kéo Croatia vào loạt sút luân lưu ở vòng 1/8. Đây cũng là thành tích tốt nhất của "Samurai Xanh" tại World Cup.

Ở giải đấu lần này, Nhật Bản sẽ nằm cùng bảng F với Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Thầy trò HLV Hajime Moriyasu bước vào giải với sự tự tin cao độ, đặc biệt sau chiến thắng trước tuyển Anh trong trận giao hữu diễn ra trên sân Wembley ngày 31/3.

Đội hình Nhật Bản dự World Cup 2026

Thủ môn: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers).

Hậu vệ: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Kou Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (Copenhagen).

Tiền vệ/Tiền đạo: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ayase Ueda (Feyenoord), Ao Tanaka (Leeds), Keito Nakamura (Stade de Reims), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Freiburg), Kento Shiogai (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truidense).

Lịch thi đấu của đội tuyển Nhật Bản

Ngày 15/6 - 3h: Nhật Bản vs Hà Lan.

Ngày 21/6 - 11h: Nhật Bản vs Tunisia.

Ngày 26/6 - 6h: Nhật Bản vs Thụy Điển.