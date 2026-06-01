1 năm chính quyền 2 cấp ở TP.HCM: Bỏ tư duy xin-cho, lấy người dân làm trung tâm

(VTC News) -

Ngày 1/6, Văn phòng Thành ủy TP.HCM thông tin về kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố.

Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn TP.HCM.

Theo kết luận, việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Sau 1 năm triển khai, mô hình đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, đánh giá thực chất kết quả vận hành mô hình mới; làm rõ những mặt được, những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, tránh tình trạng báo cáo chung chung, chưa phản ánh đầy đủ thực tiễn tại cơ sở.

Đáng chú ý, ông Trần Lưu Quang yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý và điều hành, chuyển mạnh từ tư duy "quản lý hành chính" sang "quản trị phát triển", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cùng với đó là chuyển từ tư duy "xin - cho" sang tư duy "tự chủ, tự chịu trách nhiệm", gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; vượt qua tâm lý e ngại, áp lực trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Về công tác cán bộ, TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù từng địa bàn; chủ động điều chuyển, luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị có khối lượng công việc chênh lệch nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, khách quan, công khai, minh bạch; khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính, nể nang hoặc cào bằng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy được giao chủ trì phối hợp với Đảng ủy UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy; kịp thời đề xuất điều chỉnh đối với những nơi còn bất cập về nhân sự và cơ cấu tổ chức.

Bí thư TP.HCM yêu cầu chấm dứt tư duy "xin - cho", lấy người dân làm trung tâm. (Ảnh minh hoạ)

Đảng ủy UBND TP.HCM được giao chỉ đạo công tác tuyển dụng, tiếp nhận và bố trí nhân sự bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn đúng người có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời đẩy mạnh thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhân lực chất lượng cao tham gia hệ thống chính trị.

Thành phố cũng tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và các loại giấy tờ không cần thiết; đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, ứng dụng VNeID và các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, TP.HCM sẽ đẩy nhanh đầu tư, mua sắm, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Theo kết luận, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đơn vị được yêu cầu tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng gắn với thực tiễn công việc; tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước, kỹ năng điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành tại cơ sở.

TP.HCM cũng sẽ nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo cấp xã, đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực tiễn.