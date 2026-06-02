Đặt chậu nước trước quạt có làm mát phòng hơn?

(VTC News) -

Trong những ngày hè oi bức, khi nhiệt độ tăng cao nhưng điều kiện chưa cho phép sử dụng điều hòa liên tục, nhiều gia đình thường truyền tai nhau mẹo nhỏ: Đặt một chậu nước hoặc thau đá ngay phía trước quạt máy. Vậy, dưới góc độ khoa học, hành động này có thực sự mang lại hiệu quả làm mát, hay chỉ là cảm giác đánh lừa tâm lý?

Câu trả lời ngắn gọn là: Có. Nguyên lý hoạt động của phương pháp này dựa trên một hiện tượng nhiệt động lực học tự nhiên được gọi là làm mát bằng bay hơi. Khi quạt hoạt động, luồng gió mạnh thổi qua bề mặt chậu nước sẽ thúc đẩy quá trình bốc hơi diễn ra nhanh hơn bình thường. Để chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí, các phân tử nước buộc phải hấp thu nhiệt lượng từ môi trường không khí xung quanh.

Quá trình hấp thu nhiệt này làm cho luồng không khí thổi qua mặt nước bị hạ nhiệt độ xuống vài độ C. Kết quả là, luồng gió mà quạt thổi vào người bạn không còn là luồng gió khô nóng rát của mùa hè, mà mang theo hơi ẩm mát mẻ, đem lại cảm giác dễ chịu tức thì.

Dùng nước đá lạnh sẽ cho hiệu quả làm mát cao hơn. Ảnh minh họa: AI

Đặt chậu nước trước quạt không phải lúc nào cũng mát

Dù có cơ sở khoa học rõ ràng, việc đặt chậu nước trước quạt chỉ mang tính chất giải nhiệt cục bộ. Khác với máy điều hòa không khí có khả năng hút khí nóng, làm lạnh và luân chuyển để hạ nhiệt độ của toàn bộ không gian kín, sự kết hợp giữa quạt và chậu nước chỉ làm mát vùng không gian nằm trực tiếp trên đường đi của luồng gió. Nếu bạn bước ra khỏi hướng thổi của quạt, nhiệt độ phòng thực chất không có sự thay đổi đáng kể.

Bên cạnh đó, hiệu quả làm mát phụ thuộc rất lớn vào nhiệt độ của nước. Nếu bạn chỉ dùng nước máy ở nhiệt độ thường, tác dụng giảm nhiệt sẽ khá mờ nhạt. Hiệu quả chỉ thực sự bứt phá khi bạn thay thế nước thường bằng nước đá hoặc các khay đá lạnh. Khi đá tan chảy và bay hơi, quá trình thu nhiệt diễn ra cực kỳ mạnh mẽ, giúp luồng gió thổi ra có độ lạnh sâu hơn hẳn, xua tan không khí nóng bức nhanh chóng.

Điểm trừ lớn nhất và cũng là rủi ro tiềm ẩn của phương pháp này nằm ở việc nó liên tục bổ sung hơi nước vào không gian. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, độ ẩm không khí vốn dĩ đã ở mức cao. Khi bạn đặt chậu nước trước quạt trong một căn phòng đóng kín cửa, lượng hơi ẩm bay lên không thể thoát ra ngoài, dẫn đến độ ẩm trong phòng tăng vọt.

Theo cơ chế sinh lý tự nhiên, cơ thể con người làm mát bằng cách toát mồ hôi và để mồ hôi bay hơi. Khi độ ẩm môi trường quá cao, mồ hôi trên da không thể bay hơi, khiến cơ thể rơi vào trạng thái bết dính, bức bối và cảm thấy ngột ngạt hơn cả khi chưa đặt chậu nước. Hiện tượng này thường được gọi là oi bức.

Đáng lưu tâm hơn, sự gia tăng độ ẩm kéo dài trong không gian hẹp là môi trường sinh thái lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi, đe dọa hệ hô hấp của người già và trẻ nhỏ. Hơi nước bay lơ lửng cũng có thể ngưng tụ trên bề mặt các thiết bị điện tử, đồ gỗ, giấy dán tường, gây chập mạch, hỏng hóc hoặc làm giảm tuổi thọ đồ đạc.

Làm mát bằng cách đặt chậu nước trước quạt đúng cách

Mặc dù tồn tại những hạn chế nhất định, việc kết hợp quạt và nước/đá vẫn là một giải pháp kinh tế và hữu hiệu nếu chúng ta biết cách kiểm soát các yếu tố vật lý. Để tối ưu hóa công năng và bảo vệ sức khỏe, người dùng nên tuân thủ các nguyên tắc khoa học sau.

Sử dụng đá lạnh hoặc chai nước đá cứng: Thay vì dùng chậu nước lỏng lẻo dễ đổ, bạn hãy đóng băng các chai nhựa chứa nước hoặc dùng gel đá khô, đặt chúng trong một chiếc khay trước quạt. Cách này vừa tạo ra luồng gió rất lạnh, vừa hạn chế tối đa lượng nước bốc hơi ồ ạt vào không khí so với bề mặt nước rộng của một chiếc chậu.

Bắt buộc phải tạo sự thông thoáng: Tuyệt đối không áp dụng mẹo này trong phòng đóng kín mít. Hãy mở hé cửa sổ hoặc cửa chính để không khí có sự đối lưu. Luồng khí ẩm nóng cần có lối thoát ra ngoài, nhường chỗ cho không khí mới, giúp duy trì độ ẩm phòng ở mức cân bằng, ngăn chặn cảm giác oi bức.

Nguyên tắc an toàn điện và vị trí đặt: Luôn duy trì một khoảng cách an toàn từ 0.5 đến 1 mét giữa chậu/khay nước và đế quạt để tránh nước bắn vào động cơ gây chập cháy. Chậu nước nên được đặt ở vị trí thăng bằng, tránh xa tầm tay trẻ em và khu vực có nhiều ổ cắm điện.

Vệ sinh thường xuyên: Nếu sử dụng khay nước, hãy chú ý thay nước và rửa sạch khay hàng ngày. Nước đọng lâu ngày kết hợp với nhiệt độ hè có thể trở thành nơi sinh sản của muỗi và vi sinh vật gây bệnh.

Nhìn chung, đặt chậu nước trước quạt không phải là giải pháp vạn năng để chống lại cái nóng thiêu đốt, nhưng là một sự can thiệp vật lý thông minh nếu được đặt đúng môi trường thông thoáng. Hiểu rõ bản chất vấn đề sẽ giúp bạn vận dụng các mẹo gia đình một cách khoa học, đem lại sự mát mẻ an toàn cho những ngày hè rực lửa.

Tùy Ý