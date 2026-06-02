Giá xăng dầu hôm nay 2/6: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng sau khi truyền thông Iran đưa tin Tehran đã dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và cân nhắc phong tỏa các tuyến hàng hải chiến lược.

Căng thẳng khu vực leo thang trong những ngày gần đây khi Mỹ và Iran liên tục có các động thái đáp trả, trong khi Israel yêu cầu quân đội tiến sâu hơn vào Lebanon trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu đã phần nào hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa nắm được thông tin về việc đàm phán bị đình trệ. Ông cũng tiết lộ đã liên lạc với Hezbollah thông qua các bên trung gian và nhận được cam kết rằng lực lượng này sẽ không tấn công Israel.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa).

Trước đó, dù bật tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, tính chung tháng 5, giá dầu vẫn giảm mạnh 17% - 19%. Đây là mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2020.

Theo hãng thông tấn Tasnim, Tehran và "Mặt trận Kháng chiến" - bao gồm các đồng minh của Iran tại Yemen, Lebanon và Iraq đã thống nhất kế hoạch phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời kích hoạt các mặt trận khác như eo biển Bab el-Mandeb nhằm "trừng phạt" Israel và các nước ủng hộ nước này.

Eo biển Bab el-Mandeb nằm ở phía nam Biển Đỏ, hiện là tuyến vận chuyển 4-6 triệu thùng dầu mỗi ngày của Arab Saudi.

Diễn biến leo thang này tiếp tục làm lu mờ triển vọng về một giải pháp hòa bình nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tại Hội nghị các lãnh đạo ngành vận tải biển diễn ra ở Athens (Hy Lạp) ngày 1/6, nhiều doanh nghiệp cho rằng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần đưa ra những quy định cụ thể và rõ ràng để các tàu có thể nối lại hoạt động bình thường qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng E5 RON92 giảm 1.082 đồng/lít, không cao hơn 23.258 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, không cao hơn 24.154 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, không cao hơn 27.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, không cao hơn 20.442 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 500 đồng/lít; xăng không chì: 700 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut: 700 đồng/kg.