Người dân Hà Nội nguy cơ gánh hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao

Theo ghi nhận của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), trong các ngày nắng nóng kỷ lục cuối tháng 5 vừa qua, sản lượng điện bình quân tháng 5 đạt 93,33 triệu kWh, tăng 15,3% so với tháng trước liền kề và tăng 19,6% so với bình quân cùng kỳ năm 2025.

Hệ thống điện Thủ đô lập đỉnh mới vào ngày 26/5. (Ảnh: EVNHANOI)

Riêng nhóm khách hàng thuộc thành phần quản lý tiêu dùng dân cư chiếm hơn 54,6% tổng sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt đang tăng rất mạnh trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

EVNHANOI cho hay sản lượng điện tiêu thụ tăng cao trong thời điểm cuối tháng 5 sẽ tác động trực tiếp tới hóa đơn tiền điện của tháng 6.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao do thời tiết nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, điều hòa thường hoạt động liên tục trong nhiều giờ, nhất là vào buổi tối, khiến lượng điện năng tiêu thụ tăng mạnh so với thời điểm thời tiết bình thường.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan và nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cùng thông điệp “hai bật, ba tắt”.

Theo đó, khách hàng nên bật điều hòa ở mức từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; đồng thời ưu tiên bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng nhằm giảm điện năng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, khách hàng cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm đồng thời các thiết bị có công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết để tránh tiêu hao điện năng.

EVNHANOI cũng khuyến nghị người dân nên thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh điều hòa định kỳ để thiết bị vận hành ổn định và tiết kiệm điện hơn. Khi lựa chọn thiết bị làm mát, khách hàng nên ưu tiên các dòng điều hòa sử dụng công nghệ Inverter hoặc có dán nhãn năng lượng 5 sao nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện trong mùa nắng nóng.

Để chủ động kiểm soát lượng điện tiêu thụ trong gia đình, khách hàng có thể sử dụng App EVNHANOI để theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày, so sánh mức sử dụng điện theo từng giai đoạn và cài đặt tính năng cảnh báo sản lượng điện.

Thông qua việc theo dõi thường xuyên, khách hàng có thể kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện, tránh tình trạng tiêu thụ điện tăng đột biến trong các đợt nắng nóng cao điểm.