Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm chi 2,4 tỷ nhờ người thu thập thông tin điều tra

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Bị can Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài.

Khi phát hiện sai phạm, tiêu cực, ông Hà không chấn chỉnh, xử lý. Vì vụ lợi cá nhân, ông Hà tiếp tục đưa ra các chủ trương, chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực, hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm nhận được.

Bị can Đặng Việt Hà làm việc với cán bộ điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 12/2022, do lo sợ bị Cơ quan Công an phát hiện hành vi sai phạm, Đặng Việt Hà đã trả lại 5 tỷ đồng tiền nhận hối lộ cho Trần Anh Quân (quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới - VAR). Trần Anh Quân giao cho Nghiêm Văn Cường (đăng kiểm viên Phòng VAR) cất giữ.

Sau đó, khi Cơ quan điều tra phát hiện xử lý nhiều sai phạm đăng kiểm trên cả nước, Đặng Việt Hà trao đổi với Lại Thái Phong (SN 1986, Phó Chánh văn phòng Cục đăng kiểm) về việc công an xử lý nhiều sai phạm liên quan đến trung tâm đăng kiểm nhưng không nắm được thông tin xử lý về sai phạm gì.

Lúc này, Phong nói có quen biết Nguyễn Văn Chung - người có nhiều mối quan hệ với các cơ quan công an. Nghe vậy, Hà nói với Phong nhờ Chung tìm hiểu thông tin xem công an xử lý như thế nào.

Tiếp đến, Hà chỉ đạo Trần Anh Quân dùng tiền trong khoản 5 tỷ đồng Hà trả lại để đổi 100.000 USD. Quân tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Phương Nam (đăng kiểm viên Phòng VAR) liên hệ Nghiêm Văn Cường lấy tiền để đi đổi tiền USD cho Đặng Việt Hà. Phương Nam đồng ý.

Nam gặp Cường lấy hơn 2,4 tỷ đồng, đổi thành 100.000 USD và đưa cho Trần Anh Quân. Sau đó, Quân đưa 100.000 USD cho Đặng Việt Hà tại phòng làm việc của Hà.

Sau khi nhận được tiền từ Quân, Hà gọi Lại Thái Phong lên phòng làm việc và đưa 100.000 USD cho Phong. Sau đó, Phong gặp và đưa số tiền này cho Nguyễn Văn Chung để nhờ tìm người thu thập thông tin đến vụ án đăng kiểm.

Tuy nhiên, nhận tiền xong, Chung chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí, không cung cấp, thu thập được thông tin gì như hứa hẹn, rồi chiếm đoạt số tiền này.

Khi biết Phong bị Công an triệu tập mời làm việc, Chung mới trả lại 99.000 USD. Hành vi của Chung phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khi bị khởi tố, bắt giam, ngày 29/8/2023, Đặng Việt Hà có đơn tố cáo gửi Nhà tạm giữ Công an Quận 12, TP.HCM về việc Nguyễn Văn Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Chung và hành vi môi giới hối lộ của Lại Thái Phong.

Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thu giữ được số tiền Đặng Việt Hà đưa cho Trần Anh Quân và tiền đưa cho Nguyễn Văn Chung (hơn 2,5 tỷ đồng và 99.000 USD).

Như VTC News đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Trong vụ án, bị can Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1/2014 - 7/2021) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

253 bị can khác bị đề nghị truy tố trong nhóm 11 tội danh gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản.