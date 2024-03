Đề nghị truy tố cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam với 2 tội danh

(VTC News) -

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Trong vụ án, bị can Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1/2014 - 7/2021) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1/2014 - 7/2021) lúc bị bắt. (Ảnh Công an cung cấp)

253 bị can khác bị đề nghị truy tố trong nhóm 11 tội danh gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản.

Theo kết luận điều tra, trong quyền hạn, nhiệm vụ được phân công, Phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR, thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) thực hiện thẩm định thiết kế, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng đang lưu thông.

Tuy nhiên, các bị can là lãnh đạo, đăng kiểm viên VAR đã lợi dụng vị trí công tác không thực hiện đúng quy trình thẩm định, kiểm tra theo quy định. Đồng thời nhận hối lộ từ các công ty từ 1,5 - 3 triệu đồng/hồ sơ để bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định.

Ông Trần Kỳ Hình với nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm, được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước nhưng đã buông lỏng quản lý.

Bị can này thiếu kiểm tra giám sát, để các phòng trực thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam, Trung tâm Đăng kiểm, Chi cục Đăng kiểm trên cả nước xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống, trong thời gian dài.

Khi phát hiện sai phạm, tiêu cực, ông Hình không chấn chỉnh, xử lý, mà vì vụ lợi cá nhân nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm.

Đồng thời cũng bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, nhận tiền hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế với tổng số tiền là 6,5 tỷ đồng và 23.000 USD.

Ông Đặng Việt Hà lúc bị bắt. (Ảnh Công an cung cấp)

Đối với bị can Đặng Việt Hà, Công an TP.HCM kết luận ông này đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài.

Khi phát hiện sai phạm, tiêu cực, ông Hà không chấn chỉnh, xử lý. Vì vụ lợi cá nhân, ông Hà tiếp tục đưa ra các chủ trương, chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực, hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm nhận được.

Do đó, ông Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ 1/8/2021 - 30/9/2022 là 31 tỷ đồng; số tiền nhận hối lộ của 4 Trung tâm Đăng kiểm (Khối V) tại TP.HCM từ 1/4/2022 - 11/2022 là 7,6 tỷ đồng.