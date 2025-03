Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/03/2025 tại Quảng Trị

30/03/2025 từ 07h00 - 13h00

Mất điện trạm biến áp Bơm Bình An, Bắc Phú, Lai Bình 1, Lai Bình, Bê tông Trường Sơn, XN Cảm giáo 1, Khoáng sản Quảng Trị , May mặc Miền Trung 1, May mặc Miền Trung, Nguyễn Liệu Đốt, XN Cảm Giáo.

Điện lực Vĩnh Linh

UBND xã Vĩnh Chấp kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; Công ty cổ phần kỹ thuật năng lượng và môi trường PE2T kiến nghị cắt điện để đấu nối TBA SCAVI (CS 1800kVA vị trí 115/5F/12) XT 486VLI (kiến nghị khách hàng); ĐLVL kết hợp lắp DCL vị trí 115/11 XT 486VLI