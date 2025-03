Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/03/2025 tại Khánh Hòa

30/03/2025 từ 07h00 - 13h00

Mất điện trạm T.503 - Khu đô thị Mỹ Gia. Trạm T.601 - công ty TNHH ĐT Nhà An Khánh. Trạm T.602 - công ty TNHH ĐT Nhà An Khánh. Trạm T.603 - công ty TNHH ĐT Nhà An Khánh. Trạm T.604 - công ty TNHH ĐT Nhà An Khánh. Trạm T.605 - Bệnh viện Đa khoa Nha Trang. Trạm T.503B - Khu đô thị Mỹ Gia và trạm T.503C - Khu đô thị An Khánh.

Điện lực Nha Trang

Bơm khí SF6 ngăn 473-7/tủ RMU MG-06