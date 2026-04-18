Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 33 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 33

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 33, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 32 62:24 70 2 Man City 31 63:28 64 3 Man Utd 32 57:45 55 4 Aston Villa 32 43:38 55 5 Liverpool 32 52:42 52 6 Chelsea 32 53:41 48 7 Brentford 32 48:44 47 8 Everton 32 39:37 47 9 Brighton 32 43:37 46 10 Sunderland 32 33:36 46 11 Bournemouth 32 48:49 45 12 Fulham 32 43:46 44 13 Crystal Palace 31 35:36 42 14 Newcastle United 32 45:47 42 15 Leeds United 32 39:49 36 16 Nottingham 32 32:44 33 17 West Ham 32 40:57 32 18 Tottenham 32 40:51 30 19 Burnley 32 33:63 20 20 Wolves 32 24:58 17

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.